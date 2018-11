Fichage ethnique au PSG : les réactions indignées se multiplient, le PSG se réserve le droit de porter plainte contre X

Après les révélations de fichage discriminatoire des futurs espoirs du PSG, la ministre des Sports menace de prendre des sanctions et la Ligue des droits de l’homme veut déposer plainte contre le club de foot. Sur France Bleu Paris, Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du PSG répond.

"Français", "Maghrébin", "Antillais", "Africain" : des recruteurs du PSG ont fiché ethniquement des jeunes joueurs scrutés par le club, révèle ce jeudi un nouveau dossier des "Football Leaks". Depuis les réactions, vives, se multiplient. De la ministre des Sports à la Ligue des droits de l’Homme. Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du PSG a bien voulu commenté aussi, cette nouvelle affaire, sur France Bleu Paris.

Nous avons diligenté immédiatement une enquête interne dés que nous avons appris l'existence de ces fiches (...) il y a un mois. Cette enquête se poursuit et le club prendra des sanctions contre les salariés qui ont participé à ce fichage absolument inadmissible et envisage aussi de porter plainte contre X si nécessaire à l'issue de cette enquête

"L'Etat se réserve la possibilité de donner toutes suites utiles à cette affaire"

La ministre des Sports, d’abord, Roxana Maracineanu, s'est dite consternée et menace : "Je veux exprimer ma consternation suite aux révélations parues aujourd'hui dans les médias", écrit-elle dans un communiqué conjoint avec la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa.

"Si ces faits de discrimination sont avérés, ils sont passibles de sanctions disciplinaires voire pénales. On ne peut pas tolérer que des personnes soient identifiées, recrutées selon leur couleur de peau ou leur origine", ajoute-t-elle.

La ministre demande par ailleurs à la Fédération française de football et à la Ligue de football professionnel (LFP) "d'examiner ce dossier dans les plus brefs délais" et ajoute que "l'Etat se réserve la possibilité de donner toutes suites utiles à cette

affaire".

Une plainte de la Ligue des droits de l’homme

La LFP justement, qui sans annoncer d’enquête, « condamne toutes formes de discrimination dans le football. De telles pratiques sont inacceptables, intolérables et totalement illégales."

La ligue des droits de l'homme, elle, annonce qu'elle va porter plainte.