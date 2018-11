Fichage ethnique - Le PSG va passer devant la commission de discipline de la LFP

Ce vendredi, le conseil national de l'éthique a tranché. Après avoir auditionné les protagonistes de l'affaire du fichage ethnique au PSG, le CNE a décidé de saisir la commission de discipline de la Ligue de football qui a la possibilité de sanctionner le club et ses dirigeants.

Une partie des dirigeants parisiens, Antero Henrique (directeur sportif), Nasser Al Khelaïfi (président) et Jean-Claude Blanc (directeur général délégué)

Au vu du dossier et des preuves que les football leaks ont dévoilé dans l'affaire du fichage ethnique au PSG (entre 2013 et 2018), il ne faisait pas grand doute que le club parisien allait passer par la case commission de discipline de la LFP.

Ce vendredi, après avoir auditionné Jean-Claude Blanc (Directeur général délégué du PSG), Pierre Reynaud (responsable de la cellule recrutement Ile de France au PSG), Olivier Létang (ancien directeur sportif adjoint) et Marc Westerloppe (ancien responsable de la cellule recrutement France au PSG), le Conseil national de l'éthique de la FFF a décidé de saisir la commission de discipline de la Ligue de football professionnel.

Une commission qui est la seule instance habilitée à pouvoir sanctionner dans ce dossier un club et/ou à titre individuel. Dans un communiqué, la FFF précise "Il ressort de ces auditions que des fiches faisant mention d’une origine ethnique ont bien été utilisées dans les cellules de recrutement du PSG jusqu’en 2018. En revanche, les pratiques présumées discriminatoires ne sont pas établies."

Quelles sanctions possibles ?

Pour l'instant, on ne connait pas la date de passage du PSG devant la commission de discipline de la LFP qui se réunit tous les mercredis. Reste que le PSG et les protagonistes entendus ce vendredi encourent désormais des possibles sanctions. A la lecture du barème disciplinaire (FFF/LFP), on peut voir que la palette de sanctions est large : du simple rappel à l'ordre à la radiation du club en passant par un retrait de point(s). L'échelle est tout aussi large pour les dirigeants (rappel à l'ordre, amende, voir interdiction à durée limitée d’être licencié ou encore radiation).