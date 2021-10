FIFA 22 : l'incroyable succès de l'esport en France

L'Education Gaming School vient de faire sa quatrième rentrée propose un double cursus avec des études classiques de bac à bac +5 sur des filières digitales numériques, plus un incubateur EA Sports où l'on forme des joueurs sur différents jeux, dont FIFA. L’esport connait ces dernières années un développement exponentiel et se professionnalise.

8 millions de passionnés en France

Des compétitions se déroulent devant des milliers de spectateurs dans des stades et certaines compétitions sont diffusées sur les chaines de télé comme nos confrères de l’équipe TV par exemple. Dans le domaine de l’esport et du jeu vidéo, le célèbre FIFA d’EA Sports fait depuis longtemps référence ! Il est bien souvent l’un des biens culturels les plus vendus en France. En 2020, 1,3 million d'exemplaires ont été achetés en France. Le nombre de pratiquants est lui aussi en augmentation, tendance ancienne confirmé et accéléré par les confinements imposés pendant la crise sanitaire. Selon une étude publiée au printemps 2021 par Médiamétrie et l’Association France eSport, il y aurait en France près de 8 millions de passionnés d’esport dont plus de la moitié des déclare regarder l’eSport sans le pratiquer (4.5 millions sur 7.8 millions).

La Ligue de Football Professionnel organise la E-Ligue 1

On comprend dès lors l’enjeu de ce marché. Les Girondins de Bordeaux ont eu leur équipe d’esport. Depuis quelques années maintenant l’Education Gaming School représente officiellement les Girondins de Bordeaux sur l'E-Ligue 1, qui est la compétition officielle, le Championnat de France FIFA organisé par la Ligue de Football Professionnel. Benoit Amédée a eu la chance d'être coach et de représenter le club bordelais dans cette E-Ligue 1. Si l’équipe esport des Marines et Blancs a eu des bons résultats depuis FIFA 2018, en terminant dans le Top 3 France, l'année dernière a été très compliquée puisqu'elle n'a pas su franchir la phase de groupes.

Le retour d’une équipe des Girondins de Bordeaux ?

Benoit Amédée coach sur le célèbre jeu FIFA d'EA Sports - © EGS School

Réel et virtuel ont donc connu une mauvaise saison 2020/2021 ! Soyons optimiste, Benoit Amédée nous a dit que sur ce FIFA 22, tous les espoirs sont permis : les compteurs sont remis à zéro et on repart sur une nouvelle version, une nouvelle méthode du jeu, donc, pourquoi ne pas remettre les Girondins au premier plan sur la scène nationale de l’esport. L’appel est donc lancé aux nouveaux dirigeants des Girondins de Bordeaux. L'interview de Benoit Amédée dans 100%Girondins est en podcast ici !