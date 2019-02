Fin de carrière pour Benoît Trémoulinas

Le latéral gauche a joué six saisons avec Bordeaux et disputé 220 matches.

Bordeaux, France

"J'ai tout donné, tout tenté. Mais après trois interventions chirurgicales sur mon genou en 2 ans et demi, mon état physique ne me permet plus de poursuivre ma carrière de footballeur."

Cette blessure, contractée en mai 2016, aura donc eu raison d'une carrière débutée en 1994 quand il débarque au Haillan à l'âge de 9 ans en provenance de Lormont.

Le latéral gauche découvre la Ligue 1 en 2007 et disputera six saisons sous le maillot bordelais s'ouvrant les portes de l'Equipe de France (5sélections). Benoît Trémoulinas part ensuite au Dynamo Kiev, une expérience qui tourne court. C'est à Saint-Etienne, où il reste six mois, que le défenseur se relance. Les négociations pour le faire rester sous le maillot vert échoue et le Girondin signe alors au FC Séville avec qui il remporte deux fois la Ligue Europa.