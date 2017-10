Fin de carrière pour l'attaquant de l'USO Foot Abraham Guié Guié

L'attaquant ivoirien recruté par l'USO Foot cette saison ne pourra plus jouer au football en raison d'une malformation cardiaque. Un problème connu avant son arrivée, mais dont le club n'aurait appris la gravité que ces derniers jours après de nouveaux examens

Il n'aura marqué qu'un seul but à Orléans, lors du premier match de la saison de Ligue 2 contre Nancy. A 31 ans Abraham Guié Guié doit renoncer aux crampons et aux terrains de football, et c'est une nouvelle qu'il a encore du mal à réaliser : "arrêter comme ça, c'est dur. Je pensais aller au bout de ma carrière, et finir dans un bon club, avec Orléans. Mais le dernier mot revient aux médecins, je suis obligé d'accepter". Les médecins, et surtout la commission médicale de la Fédération Française de Football qui après une série d'examens a rendu son verdict : la malformation cardiaque dont souffre Abraham Guié Guié s'est aggravée au fil des années et il ne peut pas continuer à jouer sans courir un risque.

Ca aurait pu arriver sur un terrain, j'aurais pu tomber, alors ça n'est pas facile mais au moins je suis encore là, je suis en vie

C'est Ghislain Martin, le médecin de l'USO Foot, qui lui a annoncé la nouvelle. "J'estimais que c'était mon devoir de lui annoncer moi-même, et c'était un dilemme, parce que j'étais heureux de lui sauver la vie, d'une certaine façon. Et puis j'étais triste, parce que c'était la fin d'une carrière". Abraham Guié Guié devait encore passer devant le médecin du travail, dans le cadre de son contrat avec le club orléanais. Qui se refuse pour le moment à parler de la suite. "Nous devons discuter avec Abraham pour parler de son avenir, s'il ne peut plus jouer on se dirige vers une rupture du contrat mais c'est prématuré d'en parler de cette façon, pour le moment on fait face à la douleur d'un joueur qui doit mettre fin à sa carrière" confie Anthar Yahia, le manager de l'US Orléans Football.

Une autorisation de jouer délivrée pour six mois en avril dernier

L'une des questions qui se pose c'est celle de l'information dont disposait le club au moment de la signature de celui qu'il présentait comme son attaquant vedette de la saison. "Cette malformation cardiaque avait déjà été diagnostiquée lorsqu'Abraham Guié Guié jouait à Tours, puis à Nice, elle était surveillée de près mais n'était pas considérée comme dangereuse", selon le médecin, Ghislain Martin. "Ensuite pendant ses quatre ans à Limassol, le club de Chypre, le suivi n'était visiblement pas le même. En avril dernier à Athènes un médecin l'a autorisé à jouer pendant six mois, sous réserve de nouveaux examens, que nous avons entamés dès son arrivée à Orléans. Mais tout cela prend du temps et c'est seulement maintenant qu'arrive la décision de la commission médicale".