Fin de championnat pour les footballeurs de Bergerac et de Trélissac

Les footballeurs de Bergerac et de Trélissac ne reprendront pas le championnat. Après les déclarations de la ministre des Sports ce mercredi soir, la décision a été annoncée ce jeudi 4 mars en début d'après-midi par la Fédération française de football, deux semaines seulement après avoir annoncé la reprise de la compétition.

Tous les clubs de Nationale 2 masculine et de D2 Féminine avaient commencé à s'organiser pour une reprise. En Dordogne, le BPFC devait aller jouer à Romorantin le mercredi 10 mars et Trélissac devait se déplacer à Canet-en-Roussillon le samedi 13. Rencontres annulées comme toutes celles prévues ces prochains mois.

Un arrêt "plutôt logique" pour le président de Bergerac

Les présidents des deux clubs périgourdins sont soulagés. Le Bergerac Périgord Football Club avait joué huit matchs jusqu'à présent et pointait à la 11e place du classement avant le précédent arrêt. Son président, Christophe Fauvel, se dit soulagé sur France Bleu Périgord. Pour lui, c'est la décision de reprise qui était stupide : "L'arrêt de ces championnats de nationale 2 est plutôt logique et ça va plutôt dans le bon sens [...] car reprendre le championnat, cela voulait dire sortir les joueurs de l'activité partielle et financièrement cela a un impact très lourd et cela aurait mis Bergerac dans de grosses difficultés financières".

Christophe Fauvel, président du BPFC Copier

Préparer la saison prochaine à Trélissac

Trélissac avait joué 9 matches jusqu'à présent et le club pointait à la deuxième place du classement avant le précédent arrêt. Son président, Fabrice Faure est lui aussi soulagé que les choses soient enfin défini. Il regrette cependant "qu'il ait fallu quatre mois pour avoir une information précise".

Fabrice Faure annonce que le club de Trélissac va désormais préparer la saison prochaine.