Nancy, France

Avis aux fans de l'ASNL : il ne vous reste que quelques heures pour prendre votre abonnement ! Le 1er match de ligue 2 à lieu vendredi prochain : Nancy reçoit Béziers au stade Picot. Et malgré une saison compliquée l'an dernier - Nancy a frôlé la relégation en national - les Lorrains peuvent compter sur des supporters fidèles : plus de 7.500 personnes ont acheté un pass. Le club espère atteindre le cap des 8.000 abonnés d'ici à dimanche soir, fin de la campagne d'abonnement. C'est moins que l'an dernier mais mieux que prévu, grâce peut être à la perspective d'un nouveau derby lorrain contre Metz et à l'effet coupe du monde.

En tout cas, l'objectif est atteint pour Benjamin Brabant, le responsable commercial de l'AS Nancy Lorraine : "on est plutôt satisfaits. Ca veut dire que les supporters nous sont fidèles, ils soutiennent leur club même quand les années sont plus compliquées donc on est très fier de ça".

Rebondir ensemble"

L'an dernier, le club avait enregistré 9.000 abonnements. "Evidemment, il y a une baisse reconnait le salarié, mais on reste clairement le deuxième club de Ligue 2 derrière Lens." Et de se projeter : "on a vécu une saison noire on le sait, il le savent, c'était de l'exceptionnel on l'espère et on va rebondir ensemble", promet-il.

La billetterie est encore ouverte pour les abonnements ce samedi après-midi (samedi) de 13h à 18h30. Vous pouvez encore vous abonner sur Internet jusqu'à dimanche soir.