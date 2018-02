Sochaux, France

Le genou qui se bloque dans le sol de Bonal et qui craque. Sorti sur blessure quelques minutes après avoir égalisé face au PSG en 8ème de finale de la coupe de France et redonné un espoir de courte durée à ses supporters, Florian Martin souffre bien d'une rupture du ligament croisé du genou droit comme le premier diagnostic le laissait malheureusement entendre. Les examens pratiqués ce mercredi sont formels. "C'est malheureusement confirmé, il sera absent pendant six mois" a confirmé ce mercredi l'entraîneur allemand du FCSM Peter Zeidler.

Clap de fin avec Sochaux ?

La saison du milieu de terrain sochalien est donc terminée. Le meilleur buteur du club cette saison avec 12 buts en championnat s'est blessé mardi soir face au Paris St Germain en coupe de France. En signe de soutien, les joueurs parisiens lui ont dédicacé un maillot à l'issue de la rencontre qu'ils ont facilement remporté 4 buts à 1.

Jamais j’aurais imaginé remercier des parisiens mais comme quoi tout peut arriver😉c’est de bonne guerre ce n’est que du foot👍Merci @PSG_inside@ThomMills@ECavaniOfficial@layvinkurzawa et compagnie pour leur geste suite à ma blessure. Grand Respect pour leur grande classe👏🏻 pic.twitter.com/nCFCCJMKXB — Florian Martin (@FloMartin10) February 7, 2018

Florian Martin ne rejouera peut- être plus avec Sochaux puisqu'il arrive en fin de contrat. Cette absence s'ajoute à celle de l'attaquant Aldo Kalulu blessé à la cuisse contre Châteauroux et dont le retour est espéré pour fin mars début avril. Sochaux se déplacera sans ses deux pièces maîtresses ce vendredi chez le leader de Ligue 2, le stade de Reims.