Fin de saison en football : « cela nous ralentit encore plus sur les autres championnats" selon Gérard Lopez

Le président du LOSC s’est exprimé lundi à l’occasion d’une conférence de presse. Il revient sur la décision gouvernementale de mettre fin aux saisons de ligue 1 et de ligue 2 de football et regrette d’avoir été « mis devant le fait accompli ».

Il avait été plutôt discret depuis le début de la crise sanitaire. Mais alors que les bars, cinémas, restaurants, salles de sport rouvrent cette semaine pour la deuxième phase du déconfinement, Gérard Lopez s’offusque que les stades restent désespérément vides en France.

Dynamique positive brisée pour le LOSC

Lors d’une conférence de presse organisée lundi 1er juin par le syndicat Première Ligue, le président du LOSC – et ses homologues nantais et stéphanois – est revenu sur la décision gouvernementale précoce dès le 7 mai de mettre fin aux saisons de Ligue 1 et de Ligue 2 de football.

«Il est clair que l’on a été mis devant le fait accompli » explique Gérard Lopez. « Je trouve ça dommage et dommageable que l’on se soit empressé de décider quelque chose alors que on voyait bien que les autres ne le faisait pas » ajoute-t-il évoquant nos voisins allemands, italiens, britanniques et espagnols qui ont ou vont reprendre la saison.

Retard en Europe

Le dirigeant lillois évoque dans un premier temps le sort de son club, le LOSC, qui – en terminant 4e de ligue 1 – ne se qualifie que pour la Ligue Europa. « J’ai la conviction, et des experts du football disent la même chose, que nous étions sur une dynamique positive qui nous aurait amenés pour la deuxième fois d’affilée en Ligue des Champions ».

Mais Gérard Lopez évoque surtout le sort du football français qui est « lésé dans son ensemble » par rapport au reste de l’Europe. « On n’arrête pas de dire que l’on doit rattraper du retard sur les cinq autres gros championnats » constate l’Hispano-Luxembourgeois. « Et là on donne le bâton pour se faire taper à un moment stratégique ». Le président du LOSC regrette que cette « décision gouvernementale nous ralentisse encore plus par rapports aux autres championnats »

Le LOSC reprendra l'entraînement le 12 juin.