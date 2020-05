Fin de saison en Ligue 1 : le LOSC aurait préféré « des options moins brutales »

La ligue de football professionnel a acté jeudi la fin de saison pour les championnats en gelant le classement au début du confinement. Conséquences pour les clubs nordistes : le RC Lens retrouve l’élite, Dunkerque est promu en Ligue 2 mais le LOSC loupe la Ligue des Champions, en terminant 4e de cette saison 2019-2020 avortée à la 28e journée.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le président du LOSC rappelle qu’il était favorable à une fin de saison décalée mais jouée. « Nous sommes convaincus que la qualité de notre groupe nous aurait permis (…) de nous qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions » écrit Gérard Lopez, dont le club a terminé dernier de la phase de groupes de C1 cet hiver. « La décision des pouvoirs publics, et son application par les instances sportives ont rendu cette solution impossible » constate-t-il, en référence aux annonces d’Edouard Philippe mardi.

Pas de recours annoncé

Mais même une fois acté le choix d’une saison tronquée, il y avait « des solutions plus justes, plus conformes au mérite sportif et moins brutales » estime Gérard Lopez qui, en début de semaine, avait proposé un mode de calcul prenant en compte le nombre de matchs à l’extérieur, les résultats face aux leaders et la dynamique de l’équipe – calcul qui donnait au LOSC la troisième place et donc la participation à la Ligue des Champions. « Comme plusieurs autres clubs, nous estimons que ces options auraient mérité d’être collectivement étudiées et discutées dans les délais raisonnables ouverts par l’UEFA à cette fin » regrette le président lillois qui – contrairement à son homologue lyonnais Jean-Michel Aulas – n’affirme pas déposer de recours contre cette décision de la LFP.

Le LOSC jouera donc la saison prochaine la Ligue Europa – la petite coupe d’Europe – « qui nous rend fier » assure tout de même Gérard Lopez. « Elle récompense le travail et la qualité de nos joueurs et du staff sportif, et valide le projet de croissance du club ».