Olympique de Marseille : Fin de saison pour Dimitri Payet

Le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, ne jouera plus cette saison, à la suite de sa blessure au mollet droit, jeudi 5 mai contre Feyenoord Rotterdam en Ligue Europa Conférence. Le club l'a annoncé, ce samedi, dans un communiqué.

La ligue 1 cette saison, pour Dimitri Payet, c'est terminé. Il ne pourra pas disputer les trois derniers matchs du championnat. Le meneur de jeu a été victime d’une lésion musculaire à un mollet, lors de la rencontre entre l'OM et Feyenoord Rotterdam en Ligue Europe conférence, ce jeudi 5 mai.

Selon le club, les soins ont d'ores et déjà démarré, mais la récupération totale n'arrivera qu'après la fin du championnat. Une grande déception pour le N.10 marseillais : "La douleur est forte, mais je suis bien entouré et tous vos messages de soutien me donnent la force de regarder devant."

Cette blessure intervient au plus mauvais moment pour l'OM qui arrive à un tournant, en championnat. Ce dimanche, le club affronte Lorient pour la 36e journée de Ligue 1. L'enjeu : se qualifier pour la plus grande des compétitions du foot européen. Les joueurs des Jorge Sampaoli sont actuellement 3e du championnat, après la victoire de Monaco contre Lille, ce vendredi 6 mai.

Les Monégasques ont pris, en effet, la 2e place, directement qualificative pour la Ligue des champions. Ils comptent, en plus, un match en retard sur l'OM. Revenir sur la deuxième marche du podium n'est donc pas gagné pour les Marseillais.

