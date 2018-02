Paris, France

L'OM et le PSG s'affrontent ce dimanche soir en Ligue 1, avant un nouveau rendez-vous 3 jours plus tard en Coupe de France. Et si chaque saison Marseille rêve d'un exploit, la série noire s'allonge un peu plus chaque année. Paris, bien sûr, est encore une fois largement favori.

Dernier succès de l'OM : 3-0 au Vélodrome en novembre 2011

Ce face à face, les parisiens ne l’ont plus perdu au parc des princes depuis l’arrivée des qatariens il y a 7 ans. Depuis cette époque, la liste des entraîneurs marseillais qui se sont cassé les dents sur le PSG est longue, c’est à donner le vertige : Elie Baup, José Anigo, Marcelo Bielsa, Franck Passi, ou encore Michel .. tous ont vécu le même calvaire : celui de croire à l’exploit, sans jamais s’imposer. Et souvent avec une défaite à la clef

Le dernier à avoir gagné au Parc, c’est bien sûr Didier Deschamps un soir de février 2010. Marseille corrige alors le PSG devant son public, 3-0. Des buts signés Hatem Ben Arfa, Lucho et Benoît Cheyrou. C’était quelques mois avant le dernier titre de champion

Alors, quel pronostic ce soir ?