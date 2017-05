Fin de série pour le TFC

Après dix matchs sans défaite en Ligue 2, le Tours FC a chuté à domicile face au Havre (0-4) lors de la 37e et avant-dernière journée de championnat. Une lourde défaite qui paradoxalement, valide définitivement le maintien.

Ils n'avaient ni les jambes, ni la tête, pour enchaîner un onzième match consécutif sans défaite. Les Tourangeaux ont paru fatigué sur la pelouse de la Vallée du Cher ce vendredi soir pour le dernier match de la saison à domicile. Menés 2-0 après moins de 20 minutes, les partenaires de Rodéric Filippi n'ont jamais su réagir et ont fini par concéder deux autres buts en seconde période pour finalement s'incliner 4-0. C'est la plus lourde défaite de la saison pour le TFC, qui peut quand même se réjouir d'être sûr et certain de jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Orléans ayant concédé le match nul 2-2 sur sa pelouse face à Clermont, les Loirétains, 18e et en position de barragistes ne peuvent plus rattraper les Tourangeaux.

Le cauchemar de Filippi

Un homme a illustré la mauvaise soirée tourangelle. Et c'est le capitaine. Rodéric Filippi a paru émoussé dès les premières minutes de jeu. C'est lui qui concède le premier pénalty dès la 10e minute, en se jetant dans la surface et en touchant le ballon de la main. Rebelote en seconde période. Tacle mal maîtrisé à la 54e, crochet de l'attaquant havrais, le ballon qui touche à nouveau la main de Filippi et double sanction : pénalty et second carton jaune pour le capitaine barbu. Menés 3-0 et réduits à 10 dès la 54e, c'était ensuite compliqué de réagir. Même si dans les tribunes, plus de 6.500 spectateurs s'étaient massés ce vendredi soir, une des meilleures affluences de la saison.

Le TFC a un dernier match à jouer vendredi prochain à Ajaccio pour tenter de finir cette saison usante psychologiquement sur une bonne note.