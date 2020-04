La Fédération française de football a confirmé l'arrêt de tous les championnats amateurs. Seuls le National et la D1 féminine ne sont pas concernés par les mesures prises. En Mayenne, les deux clubs de National 3 se maintiennent. Mais l'ES Bonchamp va être reléguée en Régional 2.

Fin des championnats amateurs : le Stade lavallois et l'US Changé se maintiennent en National 3

National 3

Les deux clubs mayennais de National 3 se maintiennent. L'équipe B du Stade lavallois termine à la 7e place. Pour l'US Changé, c'est un maintien de justesse. Les Changéens sont 13e et avant-derniers mais avec un match en moins. Du coup, au ratio, Changé gagne une place et est sauvé à ce niveau.

Régional 1 Pays de la Loire

Concernant le Régional 1, aucun club mayennais n'est concerné par la montée. Dans le groupe A, le Stade Mayennais (5e) se maintien tandis que l'ES Bonchamp (11e) est relégué en Régional 2. Dans le groupe B, Laval Bourny (8e) et l'Ancienne de Château-Gontier (9e) se maintiennent.

D2 Futsal

En futsal, l'Étoile lavalloise était deuxième de son championnat avant l'arrêt des compétitions. Seul le premier accède à la première division, c'est donc le club d'Hérouville qui monte et Laval reste en D2 pour vivre une cinquième saison consécutive. Julien Moreau, président de l'Étoile lavalloise : "pour la 4e fois consécutive on termine sur le podium et l'équipe échoue à la deuxième place pour la deuxième fois. C'est comme ça."