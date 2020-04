Fin des championnats de foot amateur en Bretagne : "une décision logique qu'il faut accepter"

Entre joie, incompréhension et colère. Les réactions sont nombreuses dans le milieu sportif breton après la décision prise ce jeudi 16 avril par la fédération française de football de stopper les championnats amateurs à l'exception du National et de la D1 féminine.

En Bretagne il y a les gagnants comme le Stade Briochin qui rejoindra le National l'an prochain alors que Vitré se voit relégué en National 3. Plabennec est propulsé en National 2 alors que Guichen va rejoindre le Régional 1 comme Trégunc et Ergué-Gabéric. Ce même championnat de Régional 1 verra arriver l'équipe B du Stade Briochin, Guipry-Messac, Milizac et La Montagne. Alors que Pluvigner et Plancoët sont condamnés à descendre.

2.000 matches annulés en Bretagne

Pour Philippe Georges, directeur de la ligue de football de Bretagne "c'est une décision logique que nous devons accepter en raison de la crise sanitaire". "Il y a eu une large consultation des acteurs du foot et du gouvernement. Tout le monde ne sera pas satisfait des conséquences mais cette décision est raisonnable." Selon Philippe Georges, en Bretagne ce gel et la mise en place des mesures de confinement ont entraîné la suppression de 2.000 matches.

"On va maintenir des montées et limiter des descentes en fonction des règles imposées par la fédération française de football. On doit s'adapter." Le directeur de la ligue ne craint pas pour la survie financière de certains clubs. "Ce sera sûrement compliqué pour la vie de certains clubs mais la solidarité va l'emporter car le football a un rôle important dans la société."