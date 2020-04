Fin des championnats de foot amateurs : la frustration du FC Lunéville, privé de montée en National 3

L'épée de Damoclès planait depuis quelques jours au-dessus des clubs de football amateurs. La Fédération française de football vient d'annoncer l'arrêt définitif des championnats en cours. Cela inclus toutes les catégories d'âge, de la Nationale 2 aux débutants, en ligue, district, ou encore futsal. Les équipes masculines comme féminines sont concernées.

Le FC Lunéville privé de montée

Un coup dur pour les clubs, et notamment le FC Lunéville. Même s'il est premier au classement de régional 1, c'est l'ASNL, deuxième, qui monte en National 3. Le club nancéien bénéficie du mécanisme de quotient nombre de points/nombre de matchs joués pour passer devant le FC Lunéville.

"Ils ont fait treize matchs, on en a joué quatorze", précise le président du club lunévillois Franco di Sangro. Une décision d'autant plus rageante que le FC Lunéville avait réalisé un parcours quasi sans-faute cette saison. "Sur les quatorze matchs, on était premiers, plus de dix fois. Surtout qu'on avait battu l'ASNL à domicile, 2-1, en match aller," ajoute Franco Di Sangro, un peu amer.

On ne sait pas si on fera aussi bien l'année prochaine, et il y a une frustration à ce niveau-là

Difficile pour le staff et l'équipe, après cette annonce, de ne pas se démobiliser. "Cela va être compliqué de faire digérer ça à tout le monde, même aux supporters. Même si on garde la même équipe l'année prochaine, on n'est pas sûr d'être aussi bien classés", poursuit le président.

Une perte financière de plus de 100 000 euros pour le FC Lunéville

Cette situation provoque aussi forcément une perte financière pour ce club de 500 licenciés. "Quand vous montez, vous avez des aides, de la région notamment, ou bien pour les frais de déplacements, les arbitres sont payés... Cette montée de l'ASNL va nous faire subir une perte de 70 à 80 000 euros", estime le Franco Di Sangro. A cela, il faut ajouter les annulations d'événements comme la brocante au moins de juin, ou les tournois en fin de saison, qui représentent un manque à gagner de 20 à 30 000 euros pour les trésoreries du FC Lunéville.