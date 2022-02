Fin des jauges dans les stades : 10 000 personnes attendues ce samedi à Armand-Cesari

À partir de ce mercredi, les jauges dans les salles de spectacle, théâtres et stades sont levées. Une bonne nouvelle pour le Sporting Club de Bastia, le club attend jusqu'à 10 000 supporters samedi pour la rencontre décisive face à Pau.

Finies les jauges dans les stades. À partir de ce mercredi, les enceintes sportives et culturelles ne sont plus limitées dans l'accueil du public. Une très bonne nouvelle pour le Sporting Club de Bastia. Ces dernières semaines, les matchs à domicile s'étaient joués devant un public réduit. C'est désormais du passé. "C'est un ouf de soulagement. On avait peur que, comme les précédentes mesures de restrictions, elles soient reconduites. Finalement, c'est bon", se félicite Jérome Negroni, directeur-Général Adjoint du SC Bastia.

Retrouver le public

Cette levée va permettre au club de retrouver son public pour le match capital pour la course au maintien ce samedi face à Pau. "On espère avoisiner les 10 000 personnes ce samedi, explique Jérome Negroni. Le public en a envie, nous on en a besoin, donc c'est parfait."

La fin de cette mesure va permettre aussi au club de retrouver ses recettes de billetteries. "Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros de manque à gagner, si on ajoute les buvettes fermées", déplore Jérome Negroni.

Possibilité d'accueillir les supporters bastiais pour les quarts de finale de la coupe de France

Autre bonne nouvelle, la levée de ces restrictions permet aussi d'envoyer des supporters à Nantes, jeudi prochain, pour les quarts de finale de la coupe de France ! "Avec la jauge à 5 000, la fédération avait interdit tout accueil de supporters visiteurs sur le tour précédent. Si la jauge était restée, la question se serait posée." Finalement, 600 places sont réservées pour les Bastiais dans le stade. Le club cherche aussi à mettre en place des vols charters pour faire monter des supporters.