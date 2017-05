Finale Coupe de France Féminine - Terrible désillusion pour le PSG

Ce vendredi, le PSG est passé à un tir au but de l'exploit. En finale de la Coupe de France Féminine, le PSG après avoir accroché Lyon (1-1) s'est incliné 7 à 6 aux tirs aux buts. Les Parisiennes devront patienter 10 jours pour retrouver Lyon en finale de la Ligue des Champions, le 1er juin à 21h.

Inconsolable Ouleymata Sarr, la jeune attaquante du PSG vient de voir son tir au but arrêter par Méline Gerard. Ses co-équipières tentent pourtant de la consoler mais rien n'arrête les larmes de celle qui a vu la Coupe de France filer à Lyon. Pourtant dans cette rencontre, tout a commencé comme dans un rêve pour le PSG. Grâce à une ouverture du score magistrale de Cristiane à la 7ème minute de jeu (0-1). La suite s'est un pénalty pour Lyon à la 33ème de Kumagai (1-1). Paris ensuite pourtant bien organisé a plié mais n'a pas lâché emmenant des lyonnaises plus solide dans une séance de tirx aux buts fatale pour ... le PSG qui s'incline 7 à 6. Lyon et Paris ont un nouveau rendez-vous dans une dizaine de jours. A Cardiff, le 1er juin prochain à 21heures pour la Finale de la Ligue des Champions.