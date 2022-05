Finale de Coupe de France : à Nantes, toutes les infos pratiques pour accéder à la fan zone

Une fan zone sera installée sur les cours Saint-Pierre et Saint-André à Nantes (Loire-Atlantique) ce samedi 7 mai pour la finale de Coupe de France de football. Sur place, deux écrans géants et jusqu'à 20.000 personnes attendues. On vous donne tous les détails pratiques pour vous y rendre.

Une grande fête populaire. La ville de Nantes (Loire-Atlantique) s'attend à une belle soirée ce samedi 7 mai pour la finale de la Coupe de France de football entre les Canaris et l'OGC Nice. 22 ans après leur dernier titre, les Jaunes et Verts ont l'occasion d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Une victoire et le FC Nantes remporterait sa quatrième Coupe de France (après celles de 1979, 1999 et de 2000).

Jusqu'à 20 000 supporters

Pour l'occasion, une grande fan zone est donc installée sur les cours Saint-Pierre et Saint-André dans le centre-ville de Nantes. Deux écrans géants permettront de suivre la rencontre en direct (coup d'envoi à 21h). L'entrée sera gratuite, la fan zone peut accueillir jusqu'à 20.000 personnes. Les portes ouvriront à partir de 18h.

Les supporters pourront rentrer sur le site via quatre accès :

la rue Chauvin

la rue Tournefort

la rue Georges Clémenceau

la rue Henri IV.

À chacune de ses entrées, il y aura la traditionnelle fouille des sacs et des vêtements. Une file prioritaire sera également réservée aux personnes à mobilité réduite et aux femmes enceintes. La préfecture de Loire-Atlantique rappelle que les supporters ne pourront pas rentrer dans la fan zone avec de l'alcool, ni avec des objets en verre, des vélos ou encore avec leurs animaux de compagnie.

Les quatre accès ouverts

Les quatre entrées de la fan zone à Nantes ce samedi 7 mai 2022. - Ville de Nantes

Des distributeurs d'eau potable et des cabines WC seront aussi installées dans la fan zone. Il est possible de venir avec sa nourriture et son gobelet en métal, mais sans ustensile en métal.

à lire aussi Coupe de France : où voir la finale du FC Nantes si vous ne pouvez pas aller au Stade de France

L'accès en voiture, à pied ou avec les transports en commun

Avec tout ce dispositif, et c'est tout sauf une surprise, la circulation en voiture sera bien évidemment compliquée dans le centre-ville de Nantes. Impossible de rouler dans le secteur de 14h ce samedi 7 mai jusqu'à 2h30 du matin le dimanche. Circulation interdite également entre 21h et 2h30 du matin sur le cours des 50 otages.

Les transports en commun sont donc fortement recommandés, en rappelant qu'ils sont gratuits le week-end. Les passages de bus et de tram vont être multipliés. Des appuis-vélos temporaires vont être installés sur le Cours Sully et rue Georges Clemenceau, près de la fan zone. Il est aussi possible de stationner son vélo sur le parvis de la Gare Nord avec la Cyclo Station qui propose plus de 600 places.

à lire aussi Nantes : du changement sur le réseau Tan en raison de la retransmission de la finale de la Coupe de France