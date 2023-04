Finale de Coupe de France : Beto Màrcico parie sur une victoire du TFC

C'est une référence absolue au TFC, un joueur entré dans la légende et le cœur supporters dans les années 1980-90. Le Toulouse FC jouait alors dans la cour des grands, la coupe de l'UEFA, Maradona au Stadium. Alberto alias Beto Màrcico a quitté les bords de Garonne en 1992 mais il reste aux yeux du peuple violet une immense star. À bientôt 63 ans, toujours aussi enthousiaste, l'ancien milieu offensif regardera la finale de Coupe de France ce 29 avril avec un groupe de copains à Buenos Aires. Entretien

Racontez-nous, cette finale, comment allez-vous la suivre?

J'aurais beaucoup aimé être au Stade de France mais je n'ai pas le temps. Mais je suis très heureux pour le TFC, très content. J'ai suivi depuis tout le parcours du club en Coupe de France. Les tirages au sort ont été favorables, bien sûr mais ils ont bien négocié tous les matchs.

Le TFC reste un de vos clubs de coeur, malgré la distance ?

Bien sûr, en plus j'ai deux copains ici qui sont originaires de Toulouse. On prend l'ordinateur et on suit les matchs dessus. On a les drapeaux, les maillots du TC et tout qu'on va sortir pour la finale ! Je vous enverrai une photo !

Pour l'instant, vous incarnez le souvenir le plus marquant dans la tête des supporters du TFC, ce match contre le Napoli de Maradona remporté au Stadium en 1986. Vous êtes prêt à laisser votre place ?

Tout à fait d'accord ! Si Toulouse arrive à gagner cette finale, ce sera la page la plus importante dans l'histoire du club. Une Coupe de France, c'est fantastique. Ça va être un match très dur parce que Nantes est champion en titre. Si Toulouse gagne, ça remplacera sans doute le match contre Naples dans le cœur des supporters.

Vous savourez maintenant depuis un peu plus de deux ans ce retour du TFC?

C'est incroyable, la mentalité du club a beaucoup changé. Je trouve ça fou d'être à deux doigt du maintien en Ligue 1 et de se retrouver en finale de Coupe de France un an après ta montée. Encore une fois le tirage au sort a été très favorable, mais c'est comme ça, parfois il te faut de la chance.

Vous avz remporté des titres en Argentine mais vous n'avez connu aucune finale avec Toulouse. C'est un regret ?

Ah oui parce qu'en plus on avait une super équipe à l'époque : Yannick Stopyra, Gérald Passi, Pascal Despyeroux, Bergero, Jacques Santini...

Et votre pronostic pour samedi ?

Je vois le TFC gagner 2-1, sans avoir besoin d'aller aux tirs au but. J'ai prévu quoi qu'il arrive de venir à Toulouse en juillet. On fêtera ça, j'amène le champagne ! Forza le TFC !!!!