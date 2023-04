Finale de Coupe de France de foot : les dernières 8.000 places en vente vendredi à midi, gare au marché noir

Le samedi 29 avril prochain au Stade de France, le TFC et le FC Nantes s'affrontent pour une finale de Coupe de France inédite entre des Toulousains qui n'ont pas atteint ce niveau depuis 1957 et des Canaris champions en titre. Alors que les supporters abonnés et réguliers ont pu prendre leurs places, la billetterie grand public ouvrira vendredi à 12h sur le site de la fédération française de football (FFF) .

Attention aux circuits de revente parallèles

En attendant l'ouverture de la billetterie grand public, les places pour cette finale de Coupe de France se revendent à prix d'or. Il y a un gros engouement autour de cette rencontre : une aubaine pour les revendeurs sur internet. L'un des principaux canaux de revente est, comme bien souvent, le Bon Coin. En tapant la recherche "Places Nantes TFC Coupe de France" dans la barre de recherche, on tombait ce mardi sur une vingtaine de résultats avec des prix trois, quatre ou cinq fois plus élevés que le prix d'achat. Un des revendeurs propose par exemple deux places en catégorie 5 à 150 euros pièce : des places achetées 50 euros. Un tarif très élevé qu’il justifie par "la loi de l’offre et de la demande". Et à ce tarif, la sécurité serait garantie selon un autre revendeur qui est dans la même gamme de prix : « tout est carré, tout est nickel : "J’ai tout tracé. J’ai reçu les mails du TFC et je peux tout justifier pour ces places-là."

Sur Twitter, on trouve aussi des dizaines de messages de supporters du TFC qui cherchent des places désespérément.

Mais aussi quelques réponses qui invitent à passer en message privé pour finaliser les transactions. Le TFC alerte sur de possibles arnaques et recommande d'acheter vos places uniquement via des circuits officiels

Sur les 80.000 sièges de l'enceinte de Saint-Denis, il reste donc 8.000 places à prendre, ouvertes à tous, aussi bien des toulousains, que des nantais ou des franciliens.