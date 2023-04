Finale de Coupe de France : Fabien Barthez, supporter du TFC sur le tard

Fabien Barthez et le TFC, c'est une longue histoire. Lui l'Ariégeois a logiquement été formé dès ses 15 ans au Ramier après des premiers pas à Lavelanet. Celui qui deviendra le portier emblématique des Bleus est un inconnu quand il débute son parcours pro avec les Violets au début des années 1990, avant de connaître sous les cieux marseillais un destin international. Plus de quinze ans plus tard, le chauve le plus célèbre de France revient en terre occitane, à la faveur d'une retraite bien méritée en 2007 après une dernière saison... au FC Nantes. En 2020-2021, Fabien Barthez renoue avec le TFC pour accompagner les gardiens . Depuis l'arrivée de Damien Comolli au club, le champion du monde est souvent dans les travées du Stadium. Supporter assidu, depuis peu. Sans cacher cette idylle contrariée avec le club de ses débuts, Fabien Barthez nous a reçu chez lui, dans sa maison au sud de la ville rose.

ⓘ Publicité

France Bleu Occitanie : Vous avez démarré votre carrière au TFC, vous l'avez finie à Nantes. Êtes-vous finalement le trait d'union de cette finale ?

Fabien Barthez : Non, je ne pense pas. Nantes, ça a été un court et bref passage, on va dire un accident de parcours dans la vie. Je suis pro-Toulouse, cela reste mon club de cœur. J'ai été formé ici. Je suis d'ici, j'habite à dix minutes du Stadium, je vais presque tous les jours à Castex pour nager dans la piscine des Dauphins du TOEC. Et puis je suis Ariégeois. On est des gens du terroir, comme la plupart d'ailleurs de la population toulousaine. Il y a peu de "purs" toulousains, ce sont beaucoup des Ariégeois, des Gersois, des Tarnais, des Aveyronnais. C'est une ville régionale. C'est pour ça que je me sens à l'aise dans cette ville. Ce sont mes valeurs.

Serez-vous au Stade de France samedi soir ?

Non, je n'y serai pas. Je n'avais pas coché la date de cette finale en avance, j'ai d'autres choses prévues. Mais je vais quand même la regarder à la télévision.

On vous aperçoit parfois au Stadium. Vous le savourez ce parfum autour du TFC, cette résurrection?

On va dire que ce club, je le découvre. Je l'ai connu durant ma formation à l'époque de "Papy" Delsol et Francis Andreu. J'en suis parti très jeune, j'avais 20 ans. Et je n'y suis revenu qu'il y a trois ans, quand Damien Comolli a pris les rênes du club. Tout s'est joué facilement, il m'a demandé d'intervenir auprès des gardiens, ce que j'ai fait pendant pendant une saison. Entre temps, le dois dire que le TFC n'était pas trop trop ma tasse de thé. C'est vrai que depuis trois ans, ce club revit, il retrouve une identité. Alors désormais je suis tous les matches du TFC depuis trois ans, je vais au Stadium ou je regarde à la télé les matchs à l'extérieur.

Comment expliquez-vous ce parcours incroyable en trois ans : de la Ligue 2 à la finale de la Coupe de France ?

Je trouve que c'était bien au final que le club ne remonte pas de suite en Ligue 1. Le club, les joueurs, n'étaient pas prêts en 2021. Je suis allé au barrage face à Nantes ici et là-bas. C'était normal que Nantes gagne. Et le TFC a beaucoup appris depuis. Il fallait remettre tout le monde a sa place. Il fallait remettre les joueurs au centre, ce sont eux qui comptent.

Qu'est-ce qui fait, qui a fait que vous êtes attaché au TFC ?

J'ai rencontré de super mecs, de bonnes personnes, comme Maxime Dupé avec qui j'ai passé une saison entière. Le groupe, ce sont des gamins sains même si je m'occupais surtout des gardiens pros et ceux du centre de formation. Donc on s'attache évidemment. Ils sont très à l'écoute.

Pourquoi n'avoir été consultant que quelques mois alors ?

Ah vous savez, un club de foot, c'est une entreprise qui fait du spectacle. Ce n'était pas ma volonté de partir. Mais tout s'est fait naturellement et ce n'est pas parce que je suis parti qu'on ne peut pas avoir quelques échanges par ci par là. La porte est toujours ouverte, sinon je ne serais pas au Stadium à tous les matchs. Mais ça ne me manque pas du tout pour autant. Je suis un privilégié, je suis libre.

Samedi soir, on va vivre une page d'histoire de ce club. Il y a déjà eu une finale de Coupe de France en 1957...

(il coupe) Oui mais attention ce n'était pas le Tef, c'était l'US Toulouse. Pour nous les footballeurs, ce n'est pas la même chose. C'était un autre club que le Toulouse Football Club. Ce qui rend le match de samedi encore plus historique si ils l'emportent. Si ils perdent, ils n'y aura rien d'historique. Le second, on ne s'en souvient jamais.

Mais ce sera historique oui, pour la ville, pour les gens. C'est une finale de Coupe de France, ça représente quelque chose pour les passionnés de football. Et ceux qui n'aiment pas le football vont aussi se sentir embarqués par cette ambiance. Je parie que samedi soir, il y a aura des barbecues dans quelques maisons toulousaines !

Vous croyez vraiment que Toulouse la ville du rugby et du Stade Toulousain va suivre ce match ?

Mais oui ! Quand j'ai rencontré Damien Comolli il y a trois ans, je lui disais "regarde les plaques d'immatriculation des bus devant le Stadium". On remplit le stade parce qu'on est une région de sportif où on aime ça. Toulouse a un super club de rugby, de handball, de basket, de hockey, de volley, les Dauphins du Toec. On est une ville sportive, une région sportive. Avec le football que produit le TFC depuis deux ans, on sent que ça gagne, il y a du spectacle. Tout naturellement, quand vous aimez le sport, cela vous intéresse et le stade se remplit au gré des résultats.

Fabien Barthez, un habitué du Stadium depuis trois ans, y compris en Ligue comme ici en juillet 2021 pour la réception d'Ajaccio. © Maxppp - Manuel Blondeau

Quelque chose est en train de se créer ?

Oui, il se passe un truc, il y a un renouveau. Il y a eu une nouvelle direction qui a amené de la fraîcheur, qui a fait participer aussi la ville, qui a ouvert le club. Vous savez, moi je suis revenu en 2007 à Toulouse. On m'a jamais proposé de venir voir un match. Le seul qui m'a proposé, c'est Damien Comolli. Quelque part, ce n'est pas normal. Pas parce que c'est moi. Ce club était trop fermé jusqu'à présent, il appartenait à une bande de potes. Alors que le club appartient à la Ville quand même. Il ne faut pas l'oublier.

Et cette Coupe de France, vous ne l'avez jamais gagnée ?!

Oui c'est la seule qui me manque. Pourtant, elle représente vraiment quelque chose pour les footballeurs. J'ai des souvenirs gamin des finales de Coupe de France, une aventure extraordinaire. Moi, j'ai tout gagné sauf ça. C'est un trophée qui compte énormément et puis pour des professionnels, c'est une finale. Il n'y a qu'un seul match et on ne se souvient que du gagnant. Quand tu ne gagnes pas une finale, ça fait très mal !

On parle beaucoup du barrage perdu en 2021 contre Nantes, on l'a évoqué. Vous croyez qu'il y aura un sentiment de revanche ?

Non, il ne faut pas du tout de sentiment de revanche. Que ce soit Nantes, Lyon, Guingamp, Saint-Brieuc, on s'en fout. Il faut penser avant tout à soi-même. Une finale, c'est 50/50 et ce qui compte n'est pas celui qui pratiquera le plus joli football. C'est l'équipe qui va faire le moins d'erreurs possibles. Rien d'autre ne compte.

Les Nantais sont tenants du titre, ils ont connu le Stade de France la saison dernière. C'est un gros avantage, non?

Je n'ai jamais fait gaffe à tout ça. Pour moi, ça ne compte pas. Il faut garder cette notion qui fait la force des grands. On va dire cette notion de plaisir, de profiter du moment présent. Gérer l'évènement, le plaisir avant tout. Jouer ce match comme vous joueriez un match sous le préau de l'école. Quand tu es dans ton match, tout ce qui se passe autour, tu n'y fais pas gaffe. Après il ne faut pas oublier que le plus important est de rester en Ligue 1...

Ah bon? Vous pensez d'abord au maintien, vous ?

Oui, que vous gagniez ou perdiez cette finale, il restera des matchs derrière et c'est là où il faudra être bon, même si le maintien est quasiment acquis. Philippe Montanier a fait du super boulot avec le 18e budget du championnat et très peu de joueurs qui avaient évolué en Ligue 1 jusque là, à part Maxime Dupé et Brecht Dejaegere. Les passionnés doivent s'en rendre compte. Moi je dis bravo aux gars si ils se maintiennent. La Coupe, ce serait la cerise sur le gâteau.

UNE SEMAINE AVEC LE TEF - Toute la semaine sur France Bleu Occitanie, retrouvez l'interview d'une personnalité marquante à 8h08