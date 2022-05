Finale de Coupe de France - France Bleu Loire Océan se drape de Jaune et Vert à l'antenne et dans ses locaux

Finale de Coupe de France oblige, l'antenne et les locaux de FB Loire Océan arborent les couleurs du FCN. Les drapeaux aux couleurs du club de football nantais flottent sur les balcons de la radio, à l'intérieur une Coupe de France, des écharpes et des casquettes habillent le studio et l'accueil.