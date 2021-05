Finale de Coupe de France : PSG, comment faire pour dérégler la machine Monégasque ?

C'est un fait, cette saison le PSG n'aime pas Monaco. Alors attention, on ne vous parle pas d'un problème extra-sportif entre les deux clubs. Non simplement, Paris ne digère pas l'ASM sportivement. Au match aller, comme au match retour, le club parisien s'est fait croquer tactiquement par Nico Kovac et ses hommes. Bilan pour le PSG, deux défaites face à Monaco (3-2 et 0-2) qui pourtant au classement de L1 est encore à deux unités derrière le Paris-Saint-Germain. Pas de jaloux dans ce triste bilan, ni Thomas Tuchel et ni Maurico Pochettino n'ont conduit à la victoire Paris face au club de la principauté. Ce mercredi à 21h15, les deux équipes se retrouvent pour une finale de coupe de France alléchante.

"Être le plus équilibré possible"

Dans 100% PSG La tribune, le podcast débat de France Bleu Paris, il a bien sûr été question de comprendre comment le PSG pouvait battre cette équipe de Monaco. Tripy Makonda, notre consultant, ancien latéral gauche du PSG espère déjà que le PSG va gommer un petit défaut "Déjà il va falloir être le plus équilibré possible. Parce qu'au PSG on a du mal dans nos transitions. Dès que l'on perd le ballon, on a du mal à revenir. Au match retour en championnat, Monaco a fait un marquage individuel assez impressionnant "à la culotte". Il va falloir que les Parisiens déverrouillent le jeu et se sortent de ces situations."

Monaco est cette saison une équipe assez complète. Titulaires et remplaçants, tout le monde joue le jeu et participe aux efforts défensifs comme offensifs quand ils sont sur le terrain. Face à cette machine bien huilée, notre autre consultant Eric Rabesandratana estime que Paris a les armes "Quand tu as gagné cette saison au Bayern Munich, tu peux tout faire ! (sourire) Après, le fait que le PSG est déjà perdu deux fois en championnat est une bonne chose. Il est impossible d'aborder cette rencontre relâché. Défensivement Monaco s'est amélioré mais présente quand même quelques failles à exploiter."

"Être prêts techniquement pour casser les lignes"

Pour cette rencontre, le PSG doit se passer de Verratti et Kurzawa forfaits. Kimpembe et Neymar eux sont normalement suspendus, en attendant bien sûr le rendu du CNOSF (*). Le club pourra en revanche compter sur Marquinhos. Le capitaine, qui fait surement sa meilleure saison au PSG, est revenu sur cette rencontre face à cette équipe de Monaco qui pose tant de problème à son équipe cette saison :

Monaco est une équipe efficace. Au Parc, ils ont été réalistes, ont bien défendu, Il faut qu’on soit vigilants dans tous ces domaines, qu’on soit prêts techniquement pour casser les lignes et marquer des buts. Ce sera un beau match. On aime jouer contre des équipes qui nous mettent en difficulté. Monaco est une équipe qui court beaucoup, qui dépense beaucoup d’énergie. C’est bien pour nous, mais aussi pour la France et la Ligue 1 d’avoir de tels concurrents.

PSG - Monaco, 104e finale de Coupe de France, rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Paris avec une émission spéciale de 20h30 à minuit avec Miguel Derennes, Pia Clemens, Bruno Salomon et Eric Rabesandratana.

(*) Le PSG a fait une demande de conciliation auprès du CNOSF qui pourrait lever temporairement la sanction des deux joueurs. Neymar et Kimpembe qui pourraient être alignés. La décision peut tomber dans la matinée.