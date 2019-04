Finale de Gambardella ASSE-Toulouse : la billetterie ouvre ce jeudi après-midi

Saint-Étienne, France

C'est une affiche historique pour le club stéphanois qui n'a plus gagné cet équivalent de la Coupe de France pour les jeunes depuis 2012. On s'interroge forcément sur le nombre de supporters stéphanois qui feront le déplacement au Stade de France. La billetterie ouvre d'ailleurs ce jeudi après-midi à partir de 14h. Pour celles et ceux qui veulent aller au Stade de France encourager les petits Verts cela coutera au minimum 50 euros. Il faut dire que la place donne accès à la finale de la Gambardella mais aussi à celle des professionnels entre le PSG et Rennes.

C'est un cout important pour une équipe de jeunes, quand bien même cela marque l'histoire du club. L'adversaire des Verts en Gambardella, Toulouse, a pris une décision radicale ce mardi : il offre aux abonnés du Stadium une place gratuite dans la limite d'une enveloppe dont on ne connait pas la taille exacte. Selon nos informations cela tournerait autour de 700 places. Joint par France Bleu, le Toulouse Football Club nous a indiqué que déjà plus d'une centaine de supporters des Violets ont récupéré une place. Pas de dispositif de ce type à Saint-Étienne pour l'instant. Pas d'urgence : la rencontre est dans 10 jours mais le club réfléchit ces prochaines heures aux contours qu'il donnera globalement à cet événement.