Finale de la CAN : le Sénégal vainqueur pour la première fois de son histoire

Le Sénégal a gagné la Coupe d’Afrique des nations (CAN), pour la première fois de son histoire ! Une victoire en finale face à l'Egypte aux tirs aux buts (4 tirs à 2) après prolongation et un match nul 0 partout dans le stade d'Olembé de Yaoundé (Cameroun). La star de la soirée s'appelle Sadio Mané, dernier tireur de la séance de tir aux buts de cette finale à suspens de la CAN. Lui et toute l'équipe des "Lions de la Teranga" ont offert ce dimanche soir un premier titre de champion d'Afrique au Sénégal.

À Dakar, la capitale sénégalaise, les supporters ont fait éclaté leur joie et ont envahi les rues. Ils ont célébré la victoire toute la nuit.

Mêmes scènes de liesse à Paris, où les supporters ont afflué sur les Champs-Elysées. Les forces de l'ordre les ont dispersé avec des gaz lacrymogènes dans la nuit.

