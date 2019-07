Finale de la CAN : Sénégal-Algérie, une finale inédite pour deux équipes en quête de titre

Ce vendredi soir (21 heures), au Caire la capitale égyptienne a lieu la finale tant attendue par les Sénégalais et les Algériens. Au-delà de l'aspect extra-sportif avec de possibles débordements attendus en France, l'enjeu est énorme sur le terrain. Ces deux équipes habituées à la "lose" s'affrontent dans une finale de la CAN 100% inédite, et toute autant indécise. En phase de groupe l'Algérie avait dominé le match au terme d'une rencontre très disputée.

Cela fait quasiment 30 ans que l'Algérie veut reconquérir ce titre de champion d'Afrique que les Fennecs avaient glané en 1990. De son côté, le Sénégal n'a jamais pu faire mieux qu'une finale, perdue, en 2002.

Cette rencontre, c'est aussi l'histoire des retrouvailles entre deux sélectionneurs, Aliou Cissé et Djamel Belmadi qui ont grandit ensemble à Champigny-sur-Marne.

Le Sénégal favori logique ?

S'il n'a jamais gagné de CAN, le Sénégal, cette année, est le grandissime favori pour l'emporter. Son effectif est très complet sur tous les postes et l'équipe a fait preuve de solidité dans tous les moments "chauds" de la compétition. En effet, les "Lions de la Teranga" n'ont remporté leurs trois matchs à élimination directe qu'avec le plus petit des écarts (1-0).

"Dès le départ, c'était clair. Avec l'équipe et le staff que l'on a, j'avais dit dès le début que nous étions favoris cette année. Sans prétention aucune, je pense être assez modeste, il faut à un moment donné ne pas se voiler la face et dire les choses telles qu'elles sont", a confié Sadio Mané, milieu de terrain star, à la BBC.

La défense a été leur atout numéro un, porté par un Kalidou Koulibaly impérial. Mais mauvaise nouvelle, le défenseur central de Naples est suspendu pour la finale.

L'Algérie, une attaque de feu

De son côté, "les Fennecs" de l'Algérie sont venus avec le statut d'outsider. Incapable de dépasser le premier tour en 2017 et instable au poste de sélectionneur depuis deux ans, l'Algérie ne pensait pas retrouver la finale. Portés par un public en ébullition, les joueurs ont réussi à se dépasser pour se qualifier en finale, tout en étant la meilleure attaque de la compétition.

Dans un contexte politique tendu en Algérie, les joueurs et le sélectionneur veulent représenter du mieux possible leur pays : "On veut être représentatifs et montrer au monde ce que les Algériens sont capables de faire, comme c'est le cas avec les manifestations chaque vendredi. On veut être heureux et célébrer dans l'ordre, tout en ayant le respect des pays dans lesquels on se trouve" a déclaré Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie.

Mahrez - Mané, duel de stars

Un match au sein du match aura lieu dans cette finale. Ryad Mahrez et Sadio Mané, tous les deux stars de ces sélections se retrouvent dans un duel qui aura des saveurs de Premier League.

Dans la continuité de son titre de champion d'Europe récolté avec Liverpool, Sadio Mané est sûrement le meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique avec déjà trois réalisations.

Mais, si le Sénégalais est en feu depuis le début de la compétition son rival algérien, Ryad Mahrez, est tout aussi bouillant à l'image de son coup franc inscrit à la toute dernière minute du match contre le Nigeria (2-1). Celui qui prendra l'ascendant sur l'autre aura à coup sur fait un grand pas vers le titre africain convoité par les deux pays. De Dakar à Alger en passant par la France, où les communautés des deux pays sont très présentes, les fervents supporters rêvent d'un titre historique à fêter.