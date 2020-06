Finale de la coupe de France ASSE - PSG : "des avancées positives" pour jouer en public

On vous le disait la semaine dernière déjà sur France Bleu après le discours d'Edouard Philippe. Longtemps imaginée à huis clos à cause du coronavirus, la finale de la coupe de France entre l'ASSE et le PSG pourrait finalement se jouer début août avec du public. C'est en tout cas le souhait du président de la Fédération française de football.

"Les avancées paraissent positives, soit pour avoir du public pour le début de championnat, soit pour les matches de Coupe." - Noël Le Graët

Noël Le Graët l'a dit vendredi soir dans un entretien à l'AFP. Le président de la Fédération française de football espère du public "soit pour le début de championnat, soit pour les matches de Coupe" en précisant que "les avancées paraissent positives". Une déclaration qui va dans le sens des supporters des Verts et Roland Romeyer. Le président du directoire de l'ASSE est à la manœuvre dans ce dossier, ainsi que le député de la Loire Jean-Michel Mis.

Une jauge de 5.000 personnes autorisée

La semaine dernière déjà sur France Bleu, le député de la majorité disait pousser auprès d'Edouard Philippe pour que le match ait lieu avec du public. Un décret fixe pour l'instant et jusqu'à fin août la jauge maximale à 5.000 personnes. Mais Jean-Michel Mis espère remonter la jauge à 20.000 personnes, soit 5.000 par tribunes avec des accès indépendants. La direction du Stade de France se dit prête. La pelouse a même été refaite.

Reste à inscrire la finale au calendrier. Pas sûr que la date du 8 août soit maintenue puisque l'Union des associations européennes de football (UEFA) a fixé au 3 août la limite pour inscrire le vainqueur en Ligue Europa la saison prochaine. L'UEFA doit se réunir à la mi-juin.