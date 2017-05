Finale de la Coupe de France de football : 100 ans et une affiche inédite, PSG-Angers

La Coupe de France célèbre son centenaire, ce samedi, avec un duel jamais vu à ce stade de la compétition : le Paris Saint-Germain contre Angers. Levée de rideau à 21h au Stade de France.

La Coupe de France a 100 ans et pourtant, la finale qui se déroule ce samedi à partir de 21h au Stade de France est une première à plus d'un titre : une affiche inédite avec PSG-Angers, un record dans cette compétition si les Parisiens l'emportent et la présence du nouveau président de la République, Emmanuel Macron, pourtant supporter... de Marseille.

Angers : Petit Poucet

"On arrive un peu comme un cheveu sur la soupe", reconnaît Stéphane Moulin, l'entraîneur du SCO d'Angers, tandis que le capitaine Cheikh Ndoye note : "La plupart des joueurs viennent pour la première fois au Stade de France." Avec 25 millions d'euros, Angers dispose du plus modeste budget de la Ligue 1. Un championnat que le SCO a terminé à la 12e place cette saison. Les deux confrontations entre Angers et le PSG se sont soldées par deux victoires de Paris, 2-0. Angers dispute toutefois sa deuxième finale de Coupe de France, après celle perdue en 1957 6 à 3 contre Toulouse.

Contre les millions et les stars, Angers affiche le soutien des sportifs de la ville et ses supporters se groupent derrière le slogan : "La dalle !"

Paris : vers le record ?

Le PSG a déjà remporté dix Coupes de France, un onzième serait un record dans cette compétition et l'occasion pour les Parisiens de sauver une saison décevante, malgré la Coupe de la Ligue et le trophée des champions. "On a la responsabilité de gagner", admet le capitaine Thiago Silva, critiqué lors de cette saison qui a vu le PSG privé d'un cinquième titre de champion de France consécutif par Monaco. Paris, avec ses 500 millions d'euros de budget et sa myriade de stars, est quand même grand favori.

Face à la fraîcheur angevine, le PSG affiche son palmarès implacable et ces images : dix fois la coupe brandie par le club parisien.

Sécurité renforcée

Le Stade de France accueillera 80.000 spectateurs pour cette finale. Le dispositif adopté pour assurer leur sécurité prévoit plus de 1.300 stadiers et plus d'un millier de gendarmes et policiers, parmi lesquels un détachement du Raid et des agents du déminage. Quelques jours après l'attentat en marge d'un concert à Manchester, la préfecture de police de Paris annonce également un dispositif anti-drones.

Emmanuel Macron en tribune

Le nouveau président de la République assistera à cette finale. A peine revenu du sommet du G7 en Italie, Emmanuel Macron se retrouvera dans les tribunes du Stade de France pour assister à son premier match de football comme chef de l'Etat. Les supporters parisiens lui feront-ils bon accueil ? Il ne s'est pas caché être un supporter de l'Olympique de Marseille. Mais l'OM a été sorti de la compétition par Monaco le 1er mars.