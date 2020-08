Finale de la Coupe de France féminine de foot à Auxerre : masque obligatoire dans et aux abords du stade

Il n'y a pas que le ticket qui sera obligatoire pour assister à la finale de la Coupe de France de football féminin Lyon-PSG dimanche 9 août (21h) à l'Abbé-Deschamps à Auxerre : le masque aussi, dans et surtout, annonce la préfecture, aux abords du stade.

Il ne faudra pas oublier votre masque pour Lyon-PSG, la finale de la Coupe de France féminine de football dimanche 9 août (21h) à Auxerre. Il sera "obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans" à l'intérieur mais "y compris aux abords du stade" de l'Abbé-Deschamps, annonce la préfecture de l'Yonne ce vendredi 7 août.

Avant la rencontre, entre 18h et 21h, il faudra porter son masque route de Vaux sur l'axe entre l'avenue Yver et l'entrée de l'AJA Tennis. Même chose devant l'entrée d'honneur du stade route de Vaux. Et pareil dans les files d'attente pour les accès par l'entrée piscine. Vous risquez une amende de 135 € en cas de non-port du masque.

Cette finale de la Coupe de France féminine sera "à guichets fermés" précise la préfecture, pour une jauge de 5 000 personnes maximum autorisées dans l'enceinte du stade.