Finale de la Coupe de France : ils ont la Tour Eiffel, nous on a la galette saucisse, la plage et le Gwenn ha du !

La finale de la Coupe de France entre le Stade Rennais et le PSG approche ! Et en bons supporters que nous sommes, nous avons décidé de mettre en valeur les trésors de la Bretagne. Et oui, si Paris peut se targuer d'avoir de très beaux monuments, les Bretons n'ont pas à rougir... Loin de là !

Rennes, France

Plus quelques jours avant la finale de Coupe de France : le Stade Rennais VS le PSG ! Samedi 27 avril, les Bretons vont se frotter au quadruple tenant du titre. Si, au niveau sportif, c'est un peu compliqué. On ne va pas se le cacher, les statistiques penchent du côté du PSG. Au niveau douceur de vivre, là en revanche, nous ne sommes pas en reste.

Alors oui, Paris, la ville lumière, ses Champs Élysées, sa Tour Eiffel, Notre-Dame (toujours debout après l'incendie et tant mieux !), ses cafés, ses beaux bâtiments... Mais la Bretagne est une des plus belles régions de France ! La preuve par quatre !

La galette saucisse, le hot-dog breton !

Comme le chantent les supporters, une bonne galette-saucisse avant un match, ça n'a pas de prix ! On est loin du traditionnel jambon-beurre. Vous avez une bonne galette de sarrasin dorée à la poêle (avec du beurre, évidemment) et une saucisse bretonne grillée au barbecue ou à la poêle. Ensuite, vous n'avez plus qu'à enrouler la galette autour de la saucisse, et le tour est joué. Simple, efficace et savoureux !

La traditionnelle galette-saucisse des supporters du Stade Rennais. © Maxppp - Maxppp

Et si en plus, vous optez pour une bonne barquette de frites, vous êtes au top pour assister à une victoire du Stade Rennais ! Alors, amis parisiens, avez-vous votre propre hot-dog ? Pas si sûr...

Sable fin, coquillages et crustacés

Ah la côte bretonne, c'est autre chose que Paris Plages ! Eau transparente, sable fin, coquillages, nos plages sont de vraies cartes postales. A moins d'une heure de Rennes, il y a notamment la plage de l'Anse du Guesclin, à Saint-Coulomb. Sur Instragram, de nombreux internautes immortalisent ce magnifique lieu.

Autre plage qui ferait rêver plus d'un Parisien : celle du Sillon à Saint-Malo. Elle a été élue plus belle plage de France en 2018 sur le site Tripadvisor.

La fameuse plage du Sillon à Saint-Malo. © Maxppp - Maxppp

Et puis, comment ne pas parler du Golfe du Morbihan et de ses îles ! A deux heures de Rennes, vous pouvez plonger dans l'eau bleu turquoise de l'Île-aux-Moines, ou vous balader sur la côte et respirer le bon air du large.

L'île-aux-Moines dans le Golfe du Morbihan. © Maxppp - Maxppp

Le Gwenn ha du, fierté de toute une région

Qui ne connaît pas le drapeau breton ? On le voit partout, lors de nombreux événements sportifs, comme la Coupe du monde de football en Russie. Le Gwenn ha du est l'étendard de la Bretagne, un symbole auquel les habitants sont très attachés. A tel point qu'une pétition a été lancée l'année dernière pour la création de l'emoji drapeau breton ! Et elle a déjà récolté plus de 23.830 signatures.

On peut en revanche se consoler avec les emojis beurre et huître. Et rassurons-nous, la célèbre Dame de fer parisienne n'a pas non plus son pictogramme sur les réseaux sociaux !

🇫🇷 J’ai 130 ans et toujours pas d’#Emoji à mon effigie 💁🏻‍♀️

RT si vous aussi, vous trouvez ça injuste !



🇬🇧 I'm 130 years old, but still have no emoji 💁🏻‍♀️

RT if you also think that it's unfair !#EmojiTourEiffel#EiffelTowerEmoji#EiffelTowerDay#Eiffel130

📸 @ptrenardpic.twitter.com/bTloUKszLa — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) March 31, 2019

Il fait chaud à Rennes... en tout cas, autant qu'à Paris !

Contrairement aux idées reçues, il ne pleut pas tout le temps en Bretagne. Nous voyons aussi le soleil, et pouvons nous promener en tee-shirt avant le 14 juillet. La preuve grâce au comparateur de climat de Météo France : on peut voir que les températures maximales à Rennes sont quasiment les mêmes qu'à Paris ! Par exemple, il fait, en moyenne, 21,6° en septembre dans la préfecture bretonne, contre 21,1° dans le 1er arrondissement de la capitale. Pas si mal non ?

Comparateur des températures entre Rennes et Paris. - Météo France

Et niveau ensoleillement, Rennes tire son épingle du jeu. Si l'été, le soleil darde ses rayons davantage sur la capitale, l'hiver est plus ensoleillé du côté de la Bretagne.

Comparateur de l'ensoleillement entre Rennes et Paris. - Météo France

A Rennes comme à Paris, le mois le plus chaud est juillet. En revanche, le mois le plus froid est février à Rennes, janvier à Paris. Bon, niveau précipitations, la Bretagne est au-dessus tout au long de l'année... sauf l'été ! En juin, juillet et août, il pleut davantage à Paris qu'à Rennes.

Alors, Rennes ou Paris ? Pour nous, le choix est déjà fait !