Finale de la Coupe de France : le capitaine du TFC veut s'offrir un grand frisson

À 31 ans et malgré un statut acquis désormais de bon joueur de Ligue 1 , Brecht Dejaegere dispose d'un palmarès qu'on pourrait qualifier d'étoffable. Le meneur de jeu toulousain a certes remporté le championnat belge en 2015 avec la Gantoise. Il a connu la montée en Ligue 1 en 2022 avec Toulouse, après un premier essai raté l'année précédente. Mais sans faire offense à son pays natal, il lui manque une grande coupe nationale. Peut-être ce samedi 29 avril au Stade de France, le TFC va tenter de ravir au FC Nantes la fameuse "coupe aux grandes oreilles". Car, après deux commotions qui l'ont éloigné des pelouses, le Belge signe son retour au Stade de France.

France Bleu Occitanie : Comment vous sentez-vous à quelques jours de cette finale ?

Brecht Dejaegere : On n'en peut plus d'attendre, on veut vraiment jouer cette finale. J'ai la chance d'avoir déjà joué deux finales de Coupe dans ma carrière (NDLR en 2012 avec Courtrai, en 2019 avec la Gantoise) et je reconnais cette sensation autour du club et avec les joueurs. Il faut en profiter. On rentre dans l'Histoire du club, on joue pour ça. C'est une chance, une fierté, un honneur.

Êtes-vous superstitieux par rapport aux deux finales que vous avez perdues ?

Non, je ne le suis plus. En France, on dit "jamais deux sans trois" mais en Belgique c'est l'inverse, on dit plutôt : la troisième fois sera la bonne !

En moins de trois ans, le TFC est remonté en Ligue 1 et pourrait remporter la Coupe de France. Réalisez-vous ce parcours fou?

Oui, en fait, c'est une histoire qu'on a faite ensemble. Le club a maintenu une idée, une philosophie, une direction. Et autour, on reste tous fidèle à ce cap. Les gens regardent le TFC autrement maintenant, c'est une énorme fierté. Cela donne encore plus d'envie, plus de motivation pour continuer cet élan.

Pensez-vous que le Stade de France, plein à craquer, va vous impressionner?

Je crois que ça va le donner des frissons, c'est certain. Après, j'ai déjà eu la chance personnellement de jouer à Wembley, contre Tottenham devant 80.000 spectateurs. D'autres joueurs sont moins expérimentés, il faut mettre la pression de côté. On essaiera d'être tous à 100%.

Et puis il y aura un virage du Stade de France 100% violet samedi...

Oui, ça va être magnifique. Si nos supporters sont aussi mobilisés qu'ils le sont au Stadium lors des matchs à domicile, alors je ne m'inquiète pas. Ils seront là, et on leur rendra hommage en ramenant la coupe à la maison je l'espère et on fera une belle fête dimanche !