Finale de la Coupe de France : le président du Stade Rennais veut "donner du fil à retordre au PSG"

Plus que quelques jours avant la finale de Coupe de France tant attendue ! Le Stade Rennais affronte le PSG samedi soir à 21h. Pour le président du club breton, Olivier Létang, les Parisiens sont favoris mais "si nous pensions que nous n'avions aucune chance, on ne ferait même pas le déplacement".

Rennes, France

Être à la hauteur de l'événement : c'est ce que demande le président du Stade Rennais à ses joueurs. Olivier Létang était l'invité de France Bleu Armorique ce jeudi matin, à deux jours de la finale de Coupe de France face au PSG. Les Bretons auront fort à faire face au champion de Ligue 1, quadruple tenant du titre. Mais pour Olivier Létang, il y a une carte à jouer.

"On sait que c'est un challenge difficile à relever mais on se prépare pour faire la meilleure performance possible." - Olivier Létang, le président du Stade Rennais

Les joueurs s'entraînent une dernière fois à Rennes ce jeudi matin, avant de partir pour la capitale vendredi. "La préparation est assez tranquille, avec beaucoup de détermination", souligne le président du club breton. Depuis la demi-finale victorieuse face à Lyon, les Rennais n'ont pas brillé en Ligue 1 : deux nuls et deux défaites, notamment face à Dijon vendredi dernier. "Il y avait un risque de suspensions, de blessures donc ça a forcément joué dans la tête des joueurs", explique Olivier Létang.

"C'est un match important mais il ne faut pas se mettre une pression trop forte" selon Olivier Létang Copier

"On va devoir beaucoup courir, souffrir"

Face au PSG samedi, le président veut avant tout que ses joueurs soient à 100% : "On sait qu'une finale est un moment particulier, il faut faire abstraction du contexte, du stade, il va falloir beaucoup de solidarité". Olivier Létang le répète, le PSG est le grand favori de cette finale mais "si nous pensions que nous n'avions aucune chance, on ne ferait même pas le déplacement".

"Nous serons le petit poucet compte tenu des forces en présence, compte tenu des budgets, des effectifs." - Olivier Létang

Et il reprend la devise du monde footballistique : "Sur un match, tout est possible ! A nous de tout faire pour donner du fil à retordre à cette équipe parisienne". Pour le président du Stade Rennais, les joueurs vont devoir être à la hauteur à tous points de vue : tactique, technique, physique et mental : "On veut voir une vraie équipe, pas une somme d'individualités".

à lire aussi EN IMAGES - De 1922 à 2014, revivez les finales de coupe jouées par le Stade Rennais

"La Bretagne attend ce titre depuis 48 ans"

Alors après leur beau parcours en Ligue Europa, est-ce le match de la saison pour les Rennais ? "Je ne sais pas, répond Olivier Létang. C'est un match qui permet d'avoir un titre et nous savons tous que la ville de Rennes et la Bretagne attendent ce titre depuis 48 ans, donc c'est un match important. Mais _il ne faut pas se mettre une pression trop forte_."

On y va avec beaucoup de force et de tranquillité !" - Olivier Létang

Samedi, des milliers de supporters rennais vont faire le déplacement à Paris. Pour la plus grande joie du président du club breton : "En arrivant il y a 17 mois, j'ai évoqué le fait que le premier objectif était de redonner de la fierté, des émotions et du plaisir à toute notre communauté. Et nos supporters nous ont suivis partout, ont été importants dans notre parcours".

Si Olivier Létang ne veut pas faire de pronostic pour la finale, il se félicite d'avoir permis aux fans du Stade Rennais de vibrer pour leur équipe : "Ça fait partie des vrais éléments de fierté".

L'interview du président du Stade Rennais est à retrouver en intégralité ici.