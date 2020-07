Finale de la Coupe de France : les supporters des Verts déçus mais fiers de l'ASSE

L'ASSE n'a pas réussi l'exploit de battre les parisiens en finale de la Coupe de France. Les Verts s'inclinent 1-0 face au Paris Saint-Germain. Une défaite qui laisse un peuple vert forcément un peu déçu, mais malgré tout fier de ce match. "On s'est bien battu, on perd 1-0 alors bon on est déçus, on aurait préféré gagner. Mais bon c'est une belle défaite!" confie Bastien, un stéphanois au cœur vert.

A Roche-la-Molière par exemple, près de 250 fans de l'ASSE se sont réunis pour voir le match sur écran géant. Au coup de sifflet final, même si la déception se lisait sur les visages, les supporters ont applaudit l'exploit des Verts d'avoir tenu un match aussi vaillamment en sous-effectif.

Une grosse déception pour la sortie de Loïc Perrin

Même si le niveau de jeu a été particulièrement apprécié par les supporters, l'exclusion du capitaine emblématique de l'ASSE, Loïc Perrin, laisse un goût amer aux stéphanois.

"Si Perrin n'avait pas été exclu, on les mangeait !" assure un fan stéphanois. Pour Clément, cette fin de carrière fait penser à celle de Zinedine Zidane "C'est le destin des légendes ! Loïc c'est une légende à Saint-Étienne et malgré son carton rouge ça restera une légende. Il a tellement donné à l'ASSE, il aurait mérité de mieux finir, mais bon c'est le foot."

Malgré tout, pour les supporters, cette finale présage un bel avenir pour les Verts, notamment grâce aux jeunes joueurs qui ont brillé au Stade de France.