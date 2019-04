Finale de la Coupe de France : les supporters du Stade Rennais en route pour la victoire

Rennes, France

Le rouge et le noir vont envahir la capitale ! Les supporters bretons sont dans les starting blocks. Le Stade Rennais affronte le PSG, quadruple tenant du titre, au Stade de France ce samedi à 21h. Des centaines de fans des Rouge et Noir font le déplacement jusqu'au Stade de France, en car ou en train. D'autres vont se masser devant l'écran géant installé par la ville de Rennes sur l'esplanade Charles de Gaulle.

Émission spéciale de 16h à minuit sur France Bleu Armorique à l'occasion de la finale de la Coupe de France. © Maxppp - Maxppp/France Bleu

Et pour tous, France Bleu Armorique propose une émission spéciale de 16h à minuit. Actualisez ici pour suivre en direct la journée des supporters rennais.

Les fans du Stade Rennais impatients

Sur Twitter, les supporters sont ultra motivés, et surtout, ils n'en peuvent plus d'attendre ! Alors pour les faire patienter, le compte Twitter de la Coupe de France leur propose de choisir la chanson diffusée dans le Stade de France pour l'échauffement des Rouge et Noir !

Supportez votre équipe lors de la Finale de la Coupe de France en choisissant les chansons diffusées au Stade de France durant l'échauffement du @staderennais et du @PSG_inside ! 🔊

Votez ici➡ https://t.co/9d0UUR0muu — Coupe de France (@coupedefrance) April 24, 2019

Pour vous faire patienter, revivez en images la dernière finale remportée par le Stade Rennais... C'était en 1971 ! Vous avez aussi ici le résumé de toutes les finales jouées par les Bretons.

[RETRO] Retour sur la dernière #CoupedeFrance remportée par le #StadeRennais F.C. en 1971 face à Lyon ! Un trophée que l'on espère tous voir revenir à Rennes à l'issue de #SRFCPSG ! pic.twitter.com/7L85WTHxwi — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 24, 2019

Rennes supporte ses joueurs

Et oui, il n'y a pas que le Stade de France qui sera rouge et noir. Les rues de la préfecture bretonne se parent de leurs plus belles couleurs pour soutenir le club !

C'est presque presque aussi joli que la façade de France Bleu Armorique !