Finale de la Coupe de France : notre consultant s'attend à "un score plutôt important" pour le PSG

L'émotion et le stress de la compétition nous avaient manqué. Quatre mois après son dernier match officiel, le PSG va affronter Saint-Etienne en finale de la Coupe de France, ce vendredi 24 juillet, au Stade de France. Après une campagne de matchs amicaux très bien négociée - trois matchs, trois victoires faciles - les Parisiens semblent parfaitement rodés et sont les grands favoris de cette rencontre.

"C'est clair, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, estime le consultant foot de France Bleu Paris et ex-capitaine du PSG, Eric Rabesandratana. Même contre des équipes plus faibles, mettre 20 buts en trois matchs amicaux, ce n'est pas rien. C'est plutôt une bonne nouvelle et sur ce qu'on a pu voir, ils ont l'air quand même en forme. Ils sont contents de jouer et de se retrouver, c'est important. Saint-Etienne, ça rentre un peu dans le même style que le PSG a joué jusqu'à maintenant, donc je m'attends à un score plutôt important. Et il n'y a pas de raison par rapport aux matchs amicaux qu'ils prennent ce match à la légère."

Un festival espéré sur le terrain, pas en tribunes

Pour cette reprise de la compétition, les tribunes du Stade de France sonneront bien creuses, puisque seulement 3.200 spectateurs sont attendus en raison du contexte sanitaire et du boycott des Ultras des deux équipes. "Ça va faire bizarre, reconnait Eric Rabesandratana. Sachant que le Stade de France peut contenir 80.000 places... J'espère que le spectacle sera à la hauteur surtout mais c'est vrai que sans supporters, ça va être compliqué pour avoir de l'ambiance."

L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, assure avoir préparé ses joueurs à ça. Des joueurs du PSG sans doute revanchards de ne pas avoir remporté les coupes nationales l'an dernier, après avoir été éliminés en quarts de finale en Coupe de la Ligue par Guingamp et battus en finale de la Coupe de France par Rennes, aux tirs aux buts.

"C'est vrai que le fait d'avoir raté les Coupes l'an dernier, ça leur a fait mal. Et ça fait tâche, estime Eric Rabesandratana. On verra s'ils ont de l’orgueil. Je pense surtout qu'ils auront envie de bien faire, de retrouver la compétition et d’engranger de la confiance en vue des matchs importants qui arrivent après."

Le PSG disputera la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon, le 31 juillet, et surtout le "Final 8" de la Ligue des Champions mi-août, avec un quart de finale programmé contre les Italiens de l'Atalanta Bergame, équipe très offensive et qui ne cesse de surprendre depuis deux ans dans son championnat.

PSG - Saint-Etienne à vivre sur France Bleu Paris

En attendant, d'ici-là, la finale de la Coupe de France PSG-Saint-Etienne est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris dés 20h55, avec Antoine Martin et Eric Rabesandratana aux commentaires.