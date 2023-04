Finale de la Coupe de France : "Oui, Toulouse est une ville de foot !" juge une supportrice assidue du TFC

France Bleu Occitanie : Donc Toulouse, c'est une ville de foot ?

ⓘ Publicité

Oui, je crois que c'est une ville de foot. La preuve c'est qu'il y a aura 26.000 supporters du TFC au Stade de France, donc je pense que raisonnablement, on peut dire que c'est une ville de foot, comme c'est une ville de rugby, et une ville de sport tout simplement. Toulouse mérite cette place en finale et nous la vivons pleinement tous ensemble.

C'est devenu une ville de foot parce que le TFC va bien ?

On était déjà une ville de foot, on était juste endormi. Et ces trois années ont tout simplement réveillé la passion. Le président Damien Comolli a réveillé cette passion qui se matérialise par ces 26.000 supporters qui se déplacent à la capitale. Donc c'est magnifique.

Justement, que ressent-on quand on est un supporter plutôt ancien du Téfécé, qu'on a connu des périodes de vaches maigres, qu'on se retrouve maintenant en finale de Coupe de France ?

Il y a eu une très grande lassitude (je suis abonnée depuis plus de 20 ans), donc des périodes de très grande lassitude, il y en a eu. Mais on était présents, il y avait toujours ce noyau dur de supporters. Mais là, c'est une véritable explosion. Et trois années, c'est rien pour amener une telle ferveur ! Donc voilà, nous sommes très très impatients.

Vous avez des frissons depuis quelques jours, de savoir que vous allez au Stade de France, enfin ?

Ah oui, on piétine ! Dès le coup de sifflet final à Annecy, lors de la demi-finale, on était déjà assaillis par des questions : comment on monte à Paris, les modalités, etc. C'était déjà programmé.

Alors comment on monte à Paris quand on est supporters du Téf' ?

En tant qu'association de supporters, on a été un peu les premiers privilégiés, c'est à dire que nous avons eu des places en bas de virage qui nous ont été proposées. Donc là, ça a été assez assez facile. Nous sommes chargés de distribuer ensuite ces places. Par contre, pour le transport, c'était une démarche individuelle.

Comment ça se répartit, entre les bus et le train ?

Il y a une cinquantaine de bus. Pour le train, c'est à peu près 800 ou 1000 personnes. En tout cas pour nos membres, on se répartit entre le train et le bus. Mais on se retrouvera au Stade de France.

Vous ne serez pas éparpillés ? C'était la crainte au lancement de la billetterie...

Non, on est vraiment rassemblé, avec toutes les associations, les groupes de supporters du TFC.

L'idée c'est de faire un max de bruit ? Parce qu'en face, il y a les Nantais, c'est quand même un gros public aussi !

Oui, mais je pense qu'on peut rivaliser. Il n'y a pas de souci. On va chanter un "Se Canto" à s'époumoner, faites nous confiance ! On est prêts en tous les cas. Depuis le temps ! On était bien endormi, mais on se réveille ! Et de façon importante.

Certains supporters ne pourront pas monter au Stade de France...

C'est sûr que tous ne peuvent pas regagner la capitale. Mais place du Capitole, avec cet écran géant, je crois que ça va fédérer beaucoup de monde. Et puis les bars de Toulouse sont prêts aussi à accueillir bon nombre de supporters. Donc ce sera la fête à Toulouse de toute façon.

Cathy emmène son écharpe "Finale" du TFC au Stade de France. © Radio France - Mathieu Ferri

Qui sont les supporters du Téfécé aujourd'hui ? Est ce qu'ils ont changé ?

Je crois que le public est devenu un peu plus familial encore, c'est-à-dire qu'on voit des jeunes gens, et des familles qui ont retrouvé la ferveur du stade, retrouvé l'ambiance. Et je crois que c'est une véritable communion. Damien Comolli a réussi à fédérer tous les âges, tous les Toulousains.

Et ensuite, quel que soit le résultat, il faut surfer sur cet engouement ?

Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est créé, et qui peut être pérenne. Quel que soit le résultat, même si je sais qu'on va ramener cette coupe samedi soir, je pense que c'est ancré. Et le jeu, l'ambiance, tout est fait pour être en communion et pour que ce soit préservé. Et je pense encore l'année prochaine.

Redbird Capital, le propriétaire du TFC, vient de racheter le Milan AC... Est-ce qu'il peut y avoir des connexions entre les deux clubs ? Est-ce que ça peut aider Toulouse à monter une marche ?

Franchement, je ne sais pas. C'est une question qui peut être posée vu la volonté de Redbird de finalement acheter aussi un autre club. Mais je vois que ces trois années, il y a eu une professionnalisation. Il y a aussi une communication, des réunions qui sont réalisées avec des clubs de supporters. Il y a aussi eu une écoute et ça, je crois qu'on y est très sensible. Pour l'instant, je fais confiance à Damien Comolli pour pour gérer le TFC avec efficacité.

Quel est votre pronostic pour cette finale ?

Sur l'écharpe que je porte, il y a marqué le mot "finale". Et puis je vais marquer le mot "Coupe" ! Je pense que le TFC va gagner 2-1.