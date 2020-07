Finale de la Coupe de France : un Limougeaud à un poste clé ce vendredi soir lors du match PSG-ASSE

C'est le retour officiel du football ce vendredi soir avec la finale de la Coupe de France, qui oppose le PSG et Saint-Etienne. Au Stade de France, le Limougeaud Patrice Couty va occuper un poste clé, il est le délégué principal de la rencontre. Portrait et explications.

C'est une rencontre attendue pour les supporters du PSG et des Verts! La finale de la Coupe de France se tient ce vendredi soir au Stade de France, évidemment dans des conditions particulières. Au bord de la pelouse, il y a aura un Limougeaud : Patrice Couty, délégué principal de ce match bleu et vert.

Feuille de match, sécurité, rencontre avec les arbitres

Depuis sept saisons, Patrice Couty, ce Limougeaud de 65 ans, est délégué au sein de la Ligue de Football Professionnel. Il est appelé pour divers matchs en Ligue 1 ou Ligue 2 et ce vendredi soir, ce sera sa première finale!

Je suis un peu les yeux et les oreilles du match, je suis un vrai privilégié!

"Mon rôle c'est de veiller à plusieurs choses, notamment la sécurité dans les tribunes et sur la pelouse, remplir la feuille de match, s'il y a des sanctions je dois les noter, et enfin faire un rapport à la fin de la rencontre" précise Patrice Couty. Il est au plus près de l'action et rencontre également les arbitres et les joueurs. "En fait je suis un peu les yeux et les oreilles du match, je suis un vrai privilégié!".

Passionné de foot et engagé dans la vie sportive locale

Patrice Couty n'est pas arrivé à la Ligue de Football Professionnel par hasard. Dans sa jeunesse, il tapait dans le ballon rond. Plus tard, il est devenu dirigeant du club de foot Limoges Landouge et a même crée l'équipe féminine du club. Et le Limougeaud a une devise : "Je ne supporte aucun club, j'aime le foot et c'est tout! Je peux autant regarder un match de Ligue 1 que de Ligue 2, ou même m'arrêter en pleine campagne pour assister à un match de District". Ce vendredi soir, son cœur ne penchera donc ni vers les Verts, ni vers les Parisiens... que le meilleur gagne !