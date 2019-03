Finale de la coupe de la Ligue - Dimitri Liénard : "Ça me plairait bien de soulever le trophée place Kléber"

Strasbourg, France

Depuis six ans, il a tout connu avec le Racing club de Strasbourg : deux montées, des buts de légende... l'emblématique milieu de terrain Dimitri Liénard, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2021, rêve désormais d'une consécration en coupe de la Ligue et pourquoi pas de découvrir l'Europe avec le Racing la saison prochaine.

Il me manque un exploit cette année, j'espère que ce sera samedi prochain contre Guingamp"

"Je repense à ce coup franc contre Colmar le jour du derby et de mon anniversaire en National, la montée en Ligue 2, où je finis dans les meilleurs passeurs du championnat, l'année dernière, ce coup franc contre Lyon dans les ultimes moments du championnat restera graver à jamais pour moi et pour le club, ça nous a permis de rester en Ligue 1", se remémore le joueur de Strasbourg, natif de Belfort. "Mais il en manque un cette année, j'espère que ce sera samedi prochain contre Guingamp, ça me plairait bien de soulever le trophée place Kléber".

Je suis quelqu'un qui vient du peuple de la vie de tous les jours"

A 31, "Dim", son surnom dans les vestiaires alsaciens, a toujours les pieds sur terre. Le succès n'a pas fait dérailler l'ancien magasinier devenu pro sur le tard. "Je suis quelqu'un qui vient du peuple de la vie de tous les jours" aime à rappeler celui qui s'est surnommé lui-même avec autodérision "le paysan de Belfort".

La mauvaise passe actuelle du Racing club de Strasbourg - sept matchs sans victoire - ne l'inquiète pas : "peu importe, c'est un match couperet rien n'a avoir avec le championnat, il y a un mort, tu rentres sur le match et tu te mets minable". Et quand on lui rappelle l'enjeu en plus du trophée, à savoir un billet pour la coupe d'Europe la saison prochaine, la perspective laisse pantois Dimitri Liénard : "Dans mes rêves, je n'y ai jamais pensé une seconde, jamais".