DIRECT - Coupe de la Ligue : suivez la finale PSG - Olympique Lyonnais sur France Bleu à partir de 21h10

Le PSG et l'Olympique lyonnais s'affrontent en finale de la Coupe de la Ligue ce vendredi soir à 21h10. Une affiche aux teintes européennes à vivre en direct sur France Bleu Paris et sur francebleu.fr !

Le PSG, en lice pour un quadruplé cette saison après le Trophée des Champions, la Ligue 1 et la Coupe de France le 24 juillet dernier, affronte l'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue ce vendredi soir à 21h10 au Stade de France, toujours devant très peu de public dans les tribunes. La jauge est en effet limitée à 5.000 spectateurs.

Il s'agit du dernier match officiel de la saison 2019/2020, tronquée par l'épidémie de coronavirus, mais également la toute dernière Coupe de la Ligue, la compétition étant en effet supprimée. L'OL joue toute sa saison et son avenir européen sur cette rencontre.

Le PSG sans Mbappé

Paris sera privé de Kylian Mbappé, blessé lors de la finale de la Coupe de France le 24 juillet dernier face à Saint-Étienne. Du côté de l'OL, Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde sont eux de retour.

Alors est-ce que le PSG de Neymar et Di Maria va réitérer sa prestation XXL de la demi-finale de Coupe de France (5-1 pour le PSG en mars dernier), ou est-ce que Lyon va sortir les crocs et venir à bout des Parisiens ? C'est à suivre sur France Bleu Paris et dans notre direct ci-dessous. La rencontre sera arbitrée par le Mayennais Jérôme Brisard.

Suivez le matchs en direct et en intégralité avec les commentaires de France Bleu Paris

Commentaires d'Antoine Martin et d'Éric Rabesandratana

Suivez le live entre le PSG et Lyon, action par action