Finale de la Coupe de la Ligue : l’angoisse des supporters du Racing avant la vente des billets

Le club l’avait annoncé début février, il a logiquement pris la décision de réserver la vente des billets pour la finale de la Coupe de la Ligue entre Strasbourg et Guingamp aux abonnés. Ils auront droit à deux places par compte abonnés. Elle s’effectuera uniquement en ligne, via le site de la boutique du Racing.

Parmi les 11.900 places allouées au club, une partie est réservée aux groupes officiels de supporters (environ 2.000), aux partenaires (ils sont plus de 450), ainsi qu’aux joueurs et aux salariés. Le Racing n’a pas communiqué sur le nombre de places mises en vente sur internet ce jeudi soir, mais ça ne devrait pas dépasser les 7.000.

Vu la demande pour les billets pour la finale de la coupe de la Ligue c’est sur qu’il va y avoir des déçus !

Le Racing compte plus de 7.000 comptes abonnés et 19.187 abonnés, car certains ont réservé plusieurs abonnements avec le même compte. De quoi faire stresser les supporters qui ont peur de rater l'événement, mais le club ne pouvait de toute manière pas satisfaire tout le monde.

Les supporters s’organisent et stressent

Certains supporters ont déjà pris les devants et sont bien décidés à mettre toutes les chances de leur côté pour obtenir leurs tickets pour la finale. C’est le cas de Célia, abonnée et supportrice du Racing depuis son enfance : « On a besoin de trois places, avec mon frère et ma sœur. On n’a pas voulu prendre les places plus tôt sur le site de la Ligue, car on est dans le kop et on voulait être parmi le mur bleu. Depuis hier, je contacte des amis pour leur demander s’il ne leur reste pas une place sur leur compte abonné. _Mon frère est étudiant, il se connectera depuis Paris, car la connexion internet y sera meilleure_. Ma mère restera également aux aguets depuis son ordinateur, elle va rentrer plus tôt de son travail. Ça va être compliqué, mais on espère qu’à deux on réussira à éviter les bugs de la plateforme. Je stresse beaucoup car ça serait dommage de rater cet événement historique.»

Marc, lui aussi, compte bien employer toutes les stratégies nécessaires pour obtenir le « Saint Graal ». « On va se connecter dès 17h30 dans un endroit où la connexion est excellente de préférence, et tenter ainsi d’être les premiers à cliquer pour obtenir le plus de billets possibles. On est huit abonnés mais un compte gère cinq abonnements ; il y en trois qui seront lésés, comme beaucoup d’autres supporters. On va également essayer d’en obtenir par le biais d’autres abonnés. »

Des trains et des bus réquisitionnés

Pour les heureux élus, le club mettra à disposition des TGV au départ de Strasbourg, pour les partenaires ainsi que les supporters. De leur côté, certains fans ont également commencé à s’organiser, en affrétant des bus de supporters au départ de plusieurs villages en Alsace.

Moins d’engouement à Guingamp

Du côté de Guingamp, en revanche, c’est plus calme. La priorité a également été donnée aux abonnés jusqu’à samedi. Mais le club, qui a aussi obtenu 11.900 places pour cette finale, ne compte qu'un peu plus de 10.000 abonnés. Il devrait donc même rester quelques places restantes pour les autres supporters. Les billets sont disponibles depuis ce mardi uniquement aux guichets du stade de Roudourou.