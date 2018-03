France Bleu : Pensez-vous Monaco capable de réaliser l'exploit ?

Alain Giresse : Monaco reste capable mais le pourcentage n'est pas élevé de les voir battre le PSG. On ne va pas dire que Paris a gagné à 100%, la chance de Monaco existe mais elle est infime.

Pourquoi Paris est-il au dessus du lot ?

C'est la qualité des joueurs, la qualité individuelle, le collectif qu'il y a derrière dans le cadre d'une compétition nationale. Je suis évidemment un peu plus réservé sur le niveau européen. Et Monaco n'est pas le Monaco de la saison dernière, il est moins performant à l'image de son parcours en coupe d'Europe qui n'a pas été à la hauteur. Le PSG a suffisamment d'armes pour être le grand favori.

Ils vont se focaliser là-dessus. Ils n'ont pas besoin de puiser outre mesure dans une motivation, un engagement et une détermination outre mesure. Avec les moyens et le potentiel, ils passent au dessus de tout ce qui peut leur être opposé. Ils ont une bonne marge d'avance.

Est-ce que le contexte particulier d'une finale peut changer la donne, modifier le rapport de forces ?

Ça peut intervenir. Mais la saison dernière, c'était la même affiche et on voit le résultat qu'il y a eu (ndlr : victoire du PSG 4-1). Aujourd'hui on a peut-être un Paris un petit peu traumatisé par son parcours en coupe d'Europe qui peut faire en sorte que sur un match ils peuvent être inquiétés...Mais dans une compétition nationale, il n'y a pas une équipe qui peut arriver à gêner ou à contrarier le PSG.

L'an dernier après son élimination européenne, le PSG s'était d'ailleurs vengé sur le sol français en reportant les deux coupes nationales. Cette année, ce sera la même chose ?

En championnat, c'est plus qu'en bonne voie et dans les autres compétitions également (ndlr : Paris jouera sa demi-finale de coupe de France à Caen le 18 avril). Ils vont se focaliser là-dessus. Ils n'ont pas besoin de puiser dans une motivation, un engagement et une détermination outre mesure. Avec les moyens et le potentiel, ils passent au dessus de tout ce qui peut leur être opposé. Ils ont une bonne marge d'avance.

Alain Giresse commentera samedi la finale de la coupe de la Ligue sur les antennes de Radio France. © AFP - Justin Tallis

Est-ce que c'est facile de se remobiliser après la désillusion en Ligue des Champions ?

Ils l'ont fait en championnat où ils ont vite rebondi. Ils ont un matelas confortable pour être à l'abri d'une désillusion. Ils sont préparés à ça, vivre des grands moments mais aussi des moments difficiles, et à toujours se remettre dans la compétition sans ressasser ni ruminer. Ça ne veut pas dire qu'ils auront totalement éliminé de leur tête ce qu'ils ont vécu face au Real. Mais ça ne sert à rien de ressasser ça.

Les amateurs de foot en Gironde, sevrés de haut niveau, vont-ils se régaler ?

C'est une belle affiche, ce sera plein dans ce qui est certainement le plus beau stade de France. Ça peut mettre l'eau à la bouche des supporters girondins. Ce sont des choses qui peuvent revenir, qui reviendront, même si les temps sont un petit peu compliqués. C e sont des périodes comme cela qu'il faut pouvoir passer pour mieux rebondir en remettant un peu d'ordre dans le club pour obtenir des résultats sportifs. Ça va démontrer que ce stade est fait pour recevoir de grandes rencontres et ce qui serait le mieux, c'est que ce soit avec les Girondins.