Finale de la Coupe de la Ligue: les Grizzly's, club de supporters de la Vallée de la Bruche, dans les starting-blocks

Barembach, France

Ils seront près de 70 à monter dans le bus samedi matin, cap sur le stade Pierre Mauroy de Lille, pour la finale de la Coupe de la Ligue qui opposera le Racing à Guingamp. Les Grizzly's sont nés en septembre 2018 à Barembach, un petit village de montagne au dessus de Schirmeck dans la vallée de la Bruche. Ce groupe de supporters du Racing s'est baptisé ainsi en hommage à l'ancien club de foot du village qui tenait son nom du ruisseau, l'ours. "On est à 45 kilomètres de Strasbourg, c'est beaucoup plus convivial, tout le monde se connait, il y a tous les âges, par contre un seul amour, Racing Club de Strasbourg" explique Mickaël Mangel, le président de ce club de supporters.

Chez Madi, bistro familial depuis 130 ans à Barembach © Radio France - Olivier Vogel

Le QG des Grizzly's est un bistro familial de la fin du 19ème siècle, la Couronne Verte à Barembach, plus connu sous le nom "Chez Madi", la mère de l'actuelle propriétaire. Un café-tabac à l'ancienne célèbre pour ses peintures murales réalisées il y a 130 ans par l'artiste-décorateur Camille Braun. Un lieu de vie où l'on croise des habitués de tous âges et de toutes origines. Tous les dimanches matin, les supporters s'y retrouvent pour refaire les matches et parler des prochains rendez-vous du Racing. Car foot et bistro c'est une vieille histoire raconte Eric, l'un des Grizzly's: "A l'époque le bistro c'était les vestiaires, on se changeait dans les vestiaires au bistro, on prenait notre coup avant match, pendant le match et après le match avec la 3ème mi-temps"

Un bus pour Lille

Samedi matin les Grizzly's grimperont dans un bus direction Lille, un bus de 69 places alors qu'ils ne seront que 66 à partir. Les 3 places restantes sont réservées aux glacières avec vin blanc, packs de bière et pâtés lorrains pour un casse-croûte à mi parcours. Quand au match, tout le monde le prédit serré mais personne n'imagine revenir sans la Coupe. Si tout se passe comme ils le rêvent les Grizzly's seront de retour dimanche matin chez Madi, pour la 4ème mi-temps.