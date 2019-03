Finale de la Coupe de la Ligue : les supporters d'En Avant de Guingamp à fond derrière leur équipe !

Par France Bleu Breizh Izel, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique

Plus que quelques heures avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe de la Ligue entre l'En Avant de Guingamp et Strasbourg, ce samedi. Les supporters des Rouge et Noir sont dans les starting-blocks. Des Côtes-d'Armor au Nord, où se déroule le match, ils encouragent leur équipe !