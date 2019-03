Finale de la Coupe de la Ligue Strasbourg - Guingamp : les statistiques qui donnent le Racing vainqueur

Strasbourg, France

C'est le match avant le match. Samedi 30 mars, le Racing Club de Strasbourg rencontrera En Avant de Guingamp en finale de la Coupe de la Ligue, à Lille. Avant que les Alsaciens et les Bretons s'affrontent, en toute sportivité, que disent les statistiques des deux clubs ?

Palmarès ? Avantage Strasbourg !

Les deux clubs sont nés au début du XXe siècle (1906 pour le RCSA et 1912 pour EAG), mais le Racing, malgré une dernière décennie très agitée, comptabilise bien plus d'années en Ligue 1 (ou 1re division) que l'EAG : 58 saisons contre 13. On pourrait donc rétorquer qu'un seul titre de champion de France dans l'élite pour le Racing, ça ne fait pas lourd, mais quand même, toutes compétitions confondues, les Strasbourgeois sont plus "capés" que les Guingampais :

champion de Ligue 1 en 1979

champion de National en 2016

champion de Ligue 2 en 1977, 1988 et 2017

vainqueur de la Coupe de France en 1951, 1966 et 2001

vainqueur de la coupe de la Ligue en 1997 et en 2005

vainqueur de la coupe Intertoto en 1996 58 saisons en Ligue 1

.

Pour Guingamp :

vainqueur de la Coupe de France en 2009 et 2014

vainqueur de la Coupe Intertoto en 1997

.

Coupe de la Ligue ? Avantage Strasbourg !

Guingamp n'a jamais disputé la finale de la Coupe de la Ligue. Pire, aucun club breton n'a jamais remporté cette compétition. Strasbourg a disputé deux finales et les a toutes les deux remportées, face à Bordeaux et Caen. Ceci dit, l'EAG a participé 25 fois à la Coupe de la Ligue et marqué 80 buts. Le Racing a marqué 60 buts en 20 participations.

La saison 2018-2019 de Ligue 1 ? Avantage Strasbourg !

Le Racing est actuellement 10e avec 39 points, alors que l'EAG est actuellement 18e avec 22 points.

Confrontations en Ligue 1 ? Avantage Guingamp !

En sept saisons communes en Ligue 1 (la saison 2018-2019 n'est pas complète : le RCSA n’a pas encore reçu EAG), Guingamp a marqué 20 buts contre Strasbourg et remporté huit victoires. Le Racing a marqué 14 buts contre Guingamp et remporté quatre victoires.

Public ? Avantage Strasbourg !

Soyons honnêtes : difficile de comparer une métropole de 277.270 habitants à une ville de 7.000 habitants. A ce titre, le ratio habitants/supporters est favorable aux Costarmoricains. Mais si l'on s'en tient aux chiffres publiés par la Ligue de football professionnelle, l'avantage revient aux Alsaciens :

Stade du Roudourou (Guingamp) : : capacité commerciale de 19.039 places, affluence moyenne cette saison de 14.583 spectateurs, remplissage : 76%.

Stade de la Meinau (Strasbourg) : capacité commerciale de 26.109 places, affluence moyenne cette saison de 25.181 spectateurs, remplissage : 96%.

.

Le Racing a joué à guichets fermés tous ses matchs à domicile cette saison, sauf un, face à Amiens et compte 19.187 abonnés.

Réseaux sociaux ? Avantage Guingamp !

Preuve de l'attachement des Bretons au club -et de la puissance de leur diaspora sans doute- les chiffres des fans des réseaux sociaux sont largement favorables à l'En Avant de Guingamp :

Alors, au vu de ces statistiques, on pourrait se dire que Guingamp est le petit poucet de cette finale de la Coupe de la Ligue. Et on sait ce qui peut arriver en coupe : parfois, c'est Poucet qui se joue de l'ogre. Pour en juger, rendez-vous samedi 30 mars dès 18h sur l'antenne de France Bleu Alsace et sur francebleu.fr pour vivre la rencontre.

