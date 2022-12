Finale de la Coupe du monde : "Je n'ai plus de voix !" témoigne un Catalan de retour du Qatar

Ce n'était pourtant pas la première fois qu'Eric Wattellier assistait aux exploits de Léo Messi et Kylian Mbappé : avec 5 saisons de Ligue 1 au compteur, l'arbitre catalan a en effet déjà eu l'occasion de les observer de très prés, mais cette finale de mondial restera gravé dans sa mémoire :

"Assister à l'une des plus belles finales qui ait jamais existé dans l'Histoire du football c'était inimaginable. Pourtant, j'ai l'habitude, j'arbitre beaucoup et dans le plus grand stade de France, avec une grosse ambiance. Mais là, avec ce scénario, le renversement de situation, le triplé de Mbappé... c'était juste incroyable. L'ambiance était géniale, très bon enfant. Il y avait beaucoup plus d'Argentins dans le stade, mais c'était bien. On n'était pas loin de la pelouse. Il y avait Jamel Debbouze juste derrière nous, et le chanteur Maître Gims qui mettait l'ambiance aussi. Alors c'est sûr que dans la rue, on aurait fait beaucoup plus la fête si on avait gagné ! Mais pour moi représenter notre Département dans la délégation de la Fédération aura été une chance exceptionnelle.'

ⓘ Publicité

Le président du District de Football des Pyrénées Orientales espère à présent que le parcours des Bleus jusqu'en finale aura un effet bénéfique pour tout le football amateur catalan :

"Ce que j'espère, c'est que cette Coupe du monde va permettre de susciter des vocations ou faire revenir pas mal de bénévoles dont nous avons grandement besoin pour nous aider à encadrer les jeunes. Quand on voit le coaching de Didier Deschamps sur la finale, je pense que ça va au delà d'avoir envie d'être joueur de foot. C'est aussi une inspiration pour tous ceux qui ont envie d'être entraîneur, éducateur sportif et de s'investir dans les clubs amateurs. Donc je crois que le parcours de cette équipe de France est une véritable chance pour le football, surtout avec le scénario de la finale qui est juste extraordinaire et que j'ai eu la chance de vivre au stade. C'était juste incroyable."