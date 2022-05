Finale de la Ligue des Champions : 35.000 supporters sans billets au Stade de France selon la FFF

C'est la guerre des chiffres. La Fédération française de football (FFF) affirme ce mardi soir que 35.000 supporters se sont rendus samedi aux abords du Stade de France avec de faux billets ou sans billets d'entrée, à l'occasion de la finale de la Ligue des champions, occasionnant des incidents.

Alors que les chiffres avancés par le ministère de l'Intérieur sont remis en question, la FFT assure dans un communiqué que "75.000 billets ont été édités, par conséquent, 75.000 personnes auraient dû se rendre au Stade de France". Or, la FFF a constaté que 110.000 personnes se sont présentées au Stade de France, "sur la base des informations recueillies auprès des différents opérateurs publics et privés".

Selon l'organe de gouvernance du football français, "79.200 personnes ont emprunté les transports en communs, 21.000 (sont venues) en bus (supporters, partenaires et invités UEFA), 6.000 en taxis et chauffeurs privés et 4.100 avec leurs véhicules particuliers".

L'instance présidée par Noël Le Graët semble donc accréditer la thèse du gouvernement. Lors d'une conférence de presse lundi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait indiqué que 30.000 à 40.000 supporters anglais n'avaient pas de billet ou un billet falsifié.

La FFF explique par ailleurs que 1.650 agents de sûreté et d'accueil ont été mobilisés "en anticipation d'une éventuelle présence de personnes sans billets ou en possession de faux billets". La Fédération française de football précise que “ce dispositif est supérieur de 25% à celui d’un match de l’équipe de France à guichets fermés” et qu’il “a été validé par la préfecture de Police”.