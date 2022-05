Finale de Ligue des Champions : à la Chapelle-Janson près de Fougères, tous fans d'Eduardo Camavinga

Impossible de le manquer : en arrivant au terrain synthétique de la Chapelle-Janson, qui héberge le club du CF2L (La Chapelle-Janson, Fleurigné, Laignelet, Le Loroux), on tombe immédiatement sur un portrait grandeur nature d'Eduardo Camavinga posé sur une plaque en marbre.

"Ici, on est au terrain intercommunal Eduardo Camavinga" glisse Nicolas Martinais, éducateur au CF2L. A 19 ans, la pépite du Real Madrid possède déjà un terrain à son nom. Et c'est en grande partie dû à Nicolas Martinais, qui a été l'un des premiers éducateurs de Camavinga, à l'époque au Drapeau de Fougères. "Il est venu parrainer le terrain au mois de juin dernier avec toute sa famille" précise celui qui est devenu un ami des Camavinga. "C'est un super modèle et un super parrain, parce qu'il est solaire, il sourit toujours. En dehors du terrain on entend pas parler de lui en mal. Il est toujours abordable, il est classe."

Tous gagas de Camavinga

Jusqu'à son départ pour Madrid, le milieu de terrain venait régulièrement autour des rembardes du terrain qui porte désormais son nom : "Il venait souvent le mercredi matin parce que son petit frère jouait chez nous, donc il l'accompagnait, se remémore Nicolas Martinais. C'est même arrivé qu'un samedi matin il m'appelle pour me dire qu'il était disponible et qu'il avait envie de venir coacher l'équipe de son frère sur un tournoi qu'on organisait. Il y avait d'autres clubs présents, tous les gamins en gardent un superbe souvenir." Sur la quarantaine d'enfants qui s'entraînent, plus de la moitié portent un maillot de Camavinga, version Real Madrid, Stade Rennais ou équipe de France.

Il n'a pas pris la grosse tête, il sait d'où il vient, il a encore la tête sur les épaules. - Manuela, maman d'un jeune licencié du CF2L

Ici, tout le monde ou presque a déjà vu l'ancien joueur du Stade Rennais. Et les avis des parents de jeunes joueurs sont unanimes : "C'est un modèle pour tout le monde, c'est quelqu'un qui est humble, rapporte Gildas. Même si maintenant mon fils veut jouer au Real Madrid et que je dois lui expliquer qu'il a encore pas mal de boulot (rires) s'amuse le père de famille. Manuela tient le même discours : c'est un mec qui est très simple, il est venu plus d'une fois, il a joué avec les enfants, il leur a fait des autographes... Les gamins étaient super heureux ! Il n'a pas la grosse tête, on a pu l'approcher, lui parler, il a encore ses valeurs, il n'a pas pris la grosse tête. Il sait d'où il vient et il a la tête sur les épaules."

Les enfants, eux ont enregistré une petite vidéo de soutien pour le milieu de terrain du Real Madrid. Tous fans de Camavinga évidemment, et ils suivent de très près la saison du Fougerais : "Je pense qu'il va commencer remplaçant et qu'il va rentrer pendant le match" avance Pierre, qui a semble-t-il remarqué les entrées fracassantes d'Eduardo Camavinga depuis le début de la campagne de Ligue des Champions des Madrilènes.

Son ancien éducateur pas si surpris de voir Eduardo Camavinga en finale de Ligue des Champions

Pour Nicolas Martinais, qui sera au Stade de France samedi soir, il y a de l'émotion à voir Eduardo Camavinga disputer une finale de Ligue des Champions si tôt dans sa carrière : "Tout va à une vitesse pour lui... De l'âge de 5 ans à ses 19 ans, il passe d'un terrain de foot de quartier à la Madeleine, au Drapeau de Fougères, à la finale de la Ligue des Champions au Stade de France avec le plus grand club du monde. En plus ses prestations sont excellentes, c'est une fierté et je suis content pour lui parce qu'il le mérite. Je ne suis pas étonné par ses performances, même si sa progression dans l'impact physique me surprend. Il a quand même plus de temps de jeu que je ne le pensais quand il est parti." Et de conclure : "Tout lui réussit !"

Un parfait résumé du rêve éveillé d'Eduardo Camavinga depuis son premier match en pro à 16 ans au Stade Rennais.