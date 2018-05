Marseille, France

Jean-Michel Aulas a lancé ce vendredi sur franceinfo un appel à son homologue marseillais. "Maintenant que la qualification est en poche, Jacques-Henri Eyraud doit appeler l'ensemble de ses supporters à beaucoup de modération parce que la responsabilité est sur leurs épaules", a estimé le président de l'Olympique lyonnais, dont le stade accueille la finale de la Ligue Europa le 16 mai prochain.

Alors que le climat est tendu entre les deux clubs, Jean-Michel Aulas a estimé que "les échanges ne venaient que de Marseille". "On m'invite sur un plateau pour commenter la victoire de l'OM, hier soir, et on me fait écouter des chants disant 'on va casser le stade'", a déploré le patron de l'OL.

Il a tenu à "saluer leur qualification", glissant au passage une pique au club marseillais. "On est d'autant plus fier qu'en championnat, nous avons gagné à Lyon et à Marseille, ce qui prouve que l'Olympique lyonnais a une qualité patente dans son équipe".