Ce mercredi, l’OM va défier l’Atlético Madrid en finale de l'Europa League à Lyon (20h45). Les Marseillais ont le soutien d’une bonne partie de la France du football. Une exception dans ce concert de bons vœux : le PSG où les dirigeants, joueurs et fans n’ont pas prévu d’encourager l’OM.

Ils sont quasiment des ennemis de 30 ans. Le PSG et l’OM ne sont pas les meilleurs amis tout le monde le sait. Alors ce mercredi, de voir Marseille en finale de l'Europa League ça fait mal à Mickaël fan du PSG : "Franchement j’aurai préféré voir un autre club en finale que l’OM. Tout sauf Marseille, quoi. Après c’est la petite coupe d’Europe... Nous on ne joue pas là même !"

Très attentif à ce que dit son ami, Thierry va même plus loin. "Moi c’est clair, je vais encourager l’Atlético Madrid, il n’y a pas de raison. Un bon 3 à 0 pour les madrilènes, ce serait parfait. ». Pour argumenter, leur envie de voir Marseille sombrer face à Madrid, les fans du PSG se rappellent aussi d’une chose. "En 8ème de finale de ligues des champions cette saison, Rudi Garcia a encouragé le Real Madrid plutôt que le PSG. Alors ce mercredi, je suis pour l’Atlético." lâche François.

"Je suis parisien, je ne peux pas soutenir l’OM !"

Côté joueurs et dirigeants du PSG même son de cloche que les fans, aucun soutien pour les marseillais à commencer par le président Nasser Al Khelaïfi "difficile d’encourager l’OM quand on est parisien, non ?." Interrogé lors des trophées UNFP dimanche, Marquinhos a même rajouté "Même si c’est bien pour le football français d’avoir un club en finale d’une coupe d’Europe. Je suis parisien, je ne peux pas soutenir l’OM !".